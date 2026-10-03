Agregador Inteligov/EXAME: ACM Neto tem 42,68% e Jerônimo, 40,41%, no 1º turno

RESUMO ＋ A distância entre ACM Neto (União) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) caiu para 2,27 pontos percentuais na última rodada do Monitor Eleitoral antes do primeiro turno na Bahia. O ex-prefeito de Salvador aparece com 42,68% das intenções de voto, ante 40,41% do petista. O agregador da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME, utiliza uma média móvel ponderada de pesquisas eleitorais e atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme a metodologia e a data de realização.

A distância entre ACM Neto (União) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), na corrida pelo governo baiano, caiu para 2,27 pontos percentuais na última semana antes do primeiro turno. Os dados são da última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME na última sexta-feira, 2.

No primeiro turno, ACM Neto aparece na liderança com 42,68% das intenções de voto. Na sequência, Jerônimo Rodrigues registra 40,41%. Desde a medição da sexta-feira anterior, 25 de setembro, o candidato do União Brasil caiu 3,78 pontos, enquanto o petista cresceu 0,62 ponto.

O último resultado de ACM Neto foi o menor da série histórica do agregador, que começou em março de 2026. Esta última medição também foi a que o governador chegou mais perto de ultrapassar o adversário.

Entre os demais candidatos, nenhum ultrapassou a marca de 1% das intenções de voto. Maria Bona (PCO) aparece com 0,82%. Ronaldo Mansur (PSOL) registra 0,72%. Aroldo Félix (UP) tem 0,71% e Ariel Capistrano (DC), 0,60%.

De acordo com o medidor de tendência do agregador, ACM Neto tende a uma queda expressiva de 0,53 pp. Jerônimo Rodrigues, por outro lado, tende a um crescimento de 0,30 pp.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até as 12h de 31 de agosto, por exemplo, a base recebeu 39 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 431 levantamentos considerados na iteração anterior.