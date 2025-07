Posicionamento por narrativa: como a Dove vem usando histórias reais para ganhar relevância

A Dove, marca globalmente reconhecida por seu compromisso com a autoestima e a beleza real, lançou uma campanha que propõe um gesto simples, mas poderoso: virar as costas para filtros que distorcem a aparência nas redes sociais.

Estrelada por influenciadoras e usuárias comuns das redes sociais, a ação viralizou ao promover o protagonismo da mulher real, sem retoques e edições.

O movimento marca mais um capítulo da narrativa da Dove, que há anos sustenta um discurso coerente sobre diversidade e saúde mental.

Por que contar histórias reais funciona?

Para Hugo Cavalari, especialista em marketing digital, a resposta do porquê as marcas ganham tanta relevância está em uma mudança geracional. “As novas gerações deixaram de acreditar em roteiros publicitários. Elas querem ver pessoas reais vivendo experiências reais, não personagens de comerciais”, explica.

Segundo ele, essa é a era do story living, em que a vivência humana substitui o discurso fabricado. “Esse tipo de narrativa gera conexão porque se encaixa na dinâmica das redes sociais, onde o que emociona, engaja”, completa.

Ao abrir espaço para relatos autênticos, a Dove reforça não apenas seu posicionamento, mas também sua relevância em um mercado saturado de filtros, edições e perfeições inalcançáveis.

Como evitar parecer oportunista?

A autenticidade, no entanto, precisa vir acompanhada de coerência. “Quando uma marca resolve entrar em uma pauta sensível sem ter construído essa conversa ao longo do tempo, o público percebe. Soa como oportunismo”, alerta Cavalari.

Esse não é o caso da Dove. Desde suas campanhas de “Real Beleza” nos anos 2000, em que o artista forense faz retratos-falados das mulheres com base na sua autodescrição, e depois de acordo com o testemunho de terceiros, a marca tem mantido uma linha consistente de comunicação, valorizando diferentes tipos de corpos, tons de pele e perfis femininos.

“Isso está no DNA da Dove. Não é um modismo. É por isso que a campanha #TurnYourBack funciona: porque ela está alinhada a um histórico de posicionamento que sustenta essa conversa no longo prazo”, afirma o especialista.

Por que a campanha deu certo?

Mais do que viralizar, a campanha conseguiu resgatar um tipo de laço emocional que fortalece a autoridade da Dove sobre temas como autoestima e imagem corporal.

"Quando a marca propõe esse gesto simbólico — virar as costas para o filtro — ela entrega uma mensagem potente, que ativa identificação e pertencimento" Hugo Cavalari, especialista em marketing digital

Esse vínculo é estratégico. Em um momento em que o público questiona cada vez mais o que consome, marcas que conseguem emocionar sem parecer que estão vendendo algo saem na frente.

Com #TurnYourBack, a Dove reafirma que se posicionar por meio de histórias reais não é só tendência é, cada vez mais, uma forma de se manter culturalmente relevante.

