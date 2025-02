Por que a Netflix não está preocupada com o cancelamento de assinaturas

Metade dos assinantes que cancelaram a Netflix em 2023 retornaram à plataforma em até seis meses, e 61% voltaram em um ano, segundo dados da empresa de análise Antenna, divulgados pelo Business Insider.

Esse índice coloca a Netflix acima da média do setor. A pesquisa analisou nove serviços de streaming, incluindo Apple TV+, Disney+, Hulu e Max, e constatou que 34% dos assinantes americanos que cancelaram algum serviço voltaram em seis meses, e 45% retornaram em um ano.

Além da taxa de recuperação, a Netflix tem um índice de cancelamento menor que o dos concorrentes. A Antenna aponta que apenas 2% dos assinantes da plataforma cancelaram o serviço, um percentual bem abaixo da média do setor.

A empresa anunciou que fechou 2024 com 301 milhões de assinantes, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. O número também superou as projeções de analistas de Wall Street.

Após esse resultado, a Netflix informou que aumentará os preços em mercados como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. No entanto, os dados da Antenna indicam que, mesmo com possíveis cancelamentos, há uma grande chance de os assinantes voltarem ao serviço no futuro.