O rei Charles III e a rainha consorte Camila serão coroados neste sábado, 6, na Abadia de Westminster, em cerimônia que deve reunir chefes de Estado de todo o mundo. O evento começa hoje e termina apenas na segunda-feira.

Espera-se que a coroação seja mais rápida e menos extravagante do que a cerimônia da rainha Elizabeth II, em 1953. Devem ser convidados em torno de 2 mil pessoas. A lista completa não foi divulgada pelo Palácio de Buckingham.

Além de todo protocolo referente ao evento, dúvidas sobre a família britânico surgem entre os mais curiosos. Uma das principais é sobre as “mãos de salsicha” do novo rei. Na época da morte de Elizabeth II, pesquisas sobre o inchaço na mão de Charles saltaram mais de 100% no Brasil, segundo o Google Trends. No ano passado, o assunto foi o sétimo mais pesquisado no Google no Reino Unido.

Quando a mão de Charles começou a inchar?

Não é possível definir quando o monarca desenvolveu essa característica, mas ela chamou a atenção da internet pela primeira vez em 2019, quando as pessoas notaram o inchação nas mãos de Charles em uma viagem que ele fez à Índia com Camilla.

Antes disso, em 2012, durante uma viagem à Austrália, Charles fez referência aos seus dedos inchados chamando-os de “dedos de salchicha”.

Em 2021, um vídeo de Charles tomando cerveja viralizou no Twitter. Enquanto o monarca colocava a bebida em seu copo, era possível notar seus dedos inchados.

O próprio Charles já se referiu a si mesmo como alguém com “dedos de salsicha” em uma carta que escreveu a um amigo depois do nascimento do príncipe William.

De acordo com a biografia "Charles, The Man Who Will Be King", de Howard Hodgson, o atual rei escreveu: “Eu não posso expressar o quão animado e orgulhoso eu estou. Ele realmente parece surpreendentemente apetitoso e tem dedos de salsicha como os meus”.

Por que a mão do rei Charles III é inchada?

O Palácio de Buckingham nunca se pronunciou oficialmente sobre qual seria a causa do inchaço das mãos e dedos de Charles III. Segundo Carla Dionello, médica reumatologista e presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, mãos e dedos vermelhos podem ocorrer em estados inflamatórios, infecciosos e vasculares.

“Na reumatologia, ‘dedos de salsicha’ são chamados de dactilite. São dolorosos e estão relacionados às doenças do grupo das espondiloartrites, principalmente a artrite psoriásica. Outras causas reumatológicas de dedos vermelhos e inchados são esclerose sistêmica e gota”, explica. Dionello afirma, porém, que como nunca foi noticiado que Charles III sente dores, é provável que o inchaço e de dedos vermelhos tenham causas vasculares.

Sobre os inchaços aparecem quando o rei viaja para países mais quentes que o Reino Unido, a médica afirma que é algo comum. “Com a temperatura mais elevada, ocorre a vasodilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, nota-se mais inchaço no corpo. Por isso, nestes casos, as mãos do Rei podem parecer um pouco maiores e mais vermelhas”, detalha.

Segundo ela, independente do diagnóstico do rei Charles III ser vascular ou reumatológico, o clima mais quente pode intensificar os sintomas.

“Nos casos de doenças reumatológicas, o alerta sobre a relação com a temperatura mais alta também é válido. Na artrite psoriásica, por exemplo, recomenda-se exposição solar moderada para evitar queimaduras. Já em pacientes com gota, o calor pode potencializar o processo inflamatório e a dor”, afirma.

Ela reforça que apesar da avaliação, não é possível definir com precisão a causa da caraterística de Charles. “É importante ressaltar que o diagnóstico só pode ser definido após a avaliação de um especialista”, conclui.