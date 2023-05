Quem são as personalidades confirmadas na coroação do rei Charles III?

O rei Charles III e Camilla, a rainha consorte, serão coroados na Abadia de Westminster no sábado, 6, em uma solene cerimônia religiosa conduzida pelo arcebispo de Canterbury. Espera-se que a coroação seja mais curta e menos extravagante do que a cerimônia da rainha Elizabeth II, em 1953. Devem ser convidados em torno de 2 mil pessoas. A lista completa não foi divulgada.

O serviço religioso na Abadia de Westminster, em Londres, começará às 11h, horário de Londres (7h no horário de Brasília), em 6 de maio, um sábado.

Ainda que não se conheça a lista final para a coroação de Charles III, já se sabe que a abadia receberá líderes políticos, monarcas e representantes da sociedade civil que retratam a diversidade do Reino Unido.

Entre eles estarão membros da família real britânica, incluindo os mais jovens. O príncipe George, de 9 anos, o mais velho dos três filhos do príncipe William e Kate, será um dos quatro pajens a acompanhar o rei na abadia.

Famílias reais

Já estão confirmadas as presenças de membros de outras monarquias como os reis Felipe VI e Letizia da Espanha, príncipes Federico e Maria da Dinamarca, príncipes Fumihito e Kiko do Japão, príncipes Albert II e Charlene de Mônaco, rei Abdullah II e rainha Rania da Jordânia.

Líderes mundiais

Chefes de Estado e outros líderes mundiais estarão na coroação do rei Charles III. Na lista aparecem Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e os chefes de Estado da França Emmanuel Macron, da Alemanha Frank-Walter Steinmeier, da Polônia Andrzej Duda e das Filipinas Ferdinand Marcos Jr.

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e sua esposa, Akshata Murthy, juntamente com membros do governo, também estarão presentes.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será representado por sua esposa, a primeira-dama Jill Biden. De acordo com autoridades britânicas e americanas, isso está de acordo com o precedente, já que nenhum presidente dos EUA jamais compareceu à coroação de um soberano britânico.

Lula vai à coroação de Charles III?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja nesta quinta-feira, 4, a Londres para a coroação do rei Charles III. Na sexta, Lula irá participar de uma recepção real no Palácio de Buckingham, evento que reunirá dezenas de chefes de Estado convidados para coroação e que serão recebidos pelo rei.

Antes da recepção, Lula terá um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que é o chefe de governo do Reino Unido. Será o primeiro encontro presencial entre Lula e Sunak. Os dois conversaram por telefone em dezembro de 2022, antes da posse presidencial.

Megan e Harry vão?

O príncipe Harry, que se distanciou da monarquia britânica, assistirá à coroação de seu pai, o rei Charles III, mas irá sem sua esposa, Meghan, e seus filhos.

Nos últimos meses, Harry e Meghan multiplicaram os ataques contra a família real. Depois de uma série documental lançada em dezembro na Netflix, Harry publicou no mês seguinte suas polêmicas memórias na autobiografia "Spare" ("O que sobra" em português), nas quais detalha o rompimento de suas relações com o pai e o irmão, o príncipe William.

Harry e Meghan retornaram ao Reino Unido em raras ocasiões desde que se mudaram em 2020, entre elas, o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro

Ausentes ou não convidados

A maioria dos duques britânicos não estará na cerimônia. Estes costumavam comparecer vestidos com trajes de coroação e coroas, mas foram afetados pelo desejo de Charles III de que a lista de convidados fosse "meritocrática e não aristocrática".

O duque de Rutland expressou sua decepção ao jornal "Daily Mail". Foram "famílias como a minha que sustentaram a família real por mais de mil anos", disse ele.

As esposas dos parlamentares britânicos também não foram convidadas. Sarah Ferguson, ex-esposa do príncipe Andrew, irmão do rei, com quem ainda mora na propriedade da família real em Windsor e que repetidamente envergonhou a monarquia, também não recebeu convite.

Lady Pamela Mountbatten, filha do tio-avô e mentor de Charles III, o conde Mountbatten de Mianmar, que foi dama de honra no casamento de Elizabeth II com Philip em 1947, também não comparecerá.

Como vai acontecer a coroação?

A coroação em si começará pela manhã com uma procissão de carruagem do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Lá, Charles III prestará juramento antes de ser ungido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, nas mãos, cabeça e peito. Em seguida, receberá os atributos reais: manto, orbe, anel, cetro e coroa de Edward, do século 17, adaptada para a ocasião.

Os itens fazem parte das joias da coroa e simbolizam de várias maneiras o poder, a autoridade e os deveres do monarca e o poder de Deus.

Uma nova procissão, acompanhada por 4 mil soldados em uniforme de gala, levará Charles e Camilla de volta ao palácio. Da varanda do Buckingham, o casal saudará a multidão e assistirá a um desfile aéreo.

(Com AFP, Estadão Conteúdo e Agência Brasil)