Recorde de carecas: Pitbull mira Guinness com fãs fantasiados

O cantor Pitbull anunciou que pretende bater o recorde mundial da maior reunião de pessoas usando “bald caps” (carecas postiças) durante seu show no festival BST Hyde Park, em Londres, no dia 10 de julho, em uma tentativa oficial de entrar no Guinness World Records.

O artista cubano-americano convocou os fãs pelas redes sociais. “Toda vez que você coloca essa careca postiça… sabe que está prestes a viver o melhor momento da sua vida! Daleee”, escreveu Pitbull em seu perfil no Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Pitbull (@pitbull)

Em comunicado divulgado pelo festival, o cantor reforçou o convite. “Guinness Book of World Records, prepare-se para todos os ‘Bald-E’s’ que vão marcar presença no dia 10 de julho no Hyde Park”, afirmou em nota.

A ideia do recorde teria surgido após uma mensagem enviada pelo apresentador da BBC Radio 1, Greg James, que sugeriu a Pitbull quebrar a marca de maior número de pessoas usando toucas-carecas em um único local.

Fenômeno nos shows

O uso de figurinos inspirados no artista virou viral nos últimos anos. Com terno, óculos escuros estilo aviador e careca postiça, fãs chegam devidamente caracterizados aos shows do rapper.

À emissora britânica BBC, Pitbull afirmou que esse tipo de cena o deixa “muito, muito feliz”.

“É o troféu máximo poder subir ao palco e ver todo o trabalho duro que você colocou na música”, disse. “Estou no jogo há 25 anos e ver todas as gerações, todo mundo [fantasiado] nos shows é algo impagável.”

Ele acredita que o gesto vai além da estética. “Toda vez que estou em um show, digo a eles que quando colocam a careca postiça, espero que estejam prontos para viver o melhor momento de suas vidas — é algo que vai além da música”, afirmou à BBC.

Segundo o artista, o movimento ganhou força após a pandemia e atingiu um novo patamar quando ele levou a turnê ao Reino Unido. “Nós atravessamos o oceano e fomos para Londres, e foi algo completamente diferente. Foi definitivamente um novo movimento, levado a um novo nível”, disse à Associated Press.

Tentativa oficial

O BST Hyde Park confirmou que o encontro será uma tentativa oficial de recorde mundial. “É oficial. Vamos fazer história”, publicou o perfil do festival nas redes sociais.