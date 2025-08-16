Persistência recompensada: mulher acha diamante de 2,3 quilates em parque dos EUA

A norte-americana Micherre Fox encontrou diamante branco de 2,3 quilates em parque nos EUA (Arkansas State Parks/Divulgação)
Depois de três semanas de buscas no Parque Estadual Crater of Diamonds, no Arkansas, nos Estados Unidos, Micherre Fox, de 31 anos, encontrou uma verdadeira joia rara: um diamante branco de 2,3 quilates. A gema agora integra o próprio anel de noivado da norte-americana.
O achado, porém, não foi totalmente ao acaso. Dois anos atrás, Fox decidiu que só se casaria usando uma pedra encontrada por ela mesma. O noivo concordou em esperar até que a noiva encontrasse a pedra certa. “Eu estava disposta a ir a qualquer lugar do mundo para fazer isso acontecer, até descobrir que o único lugar possível ficava logo ali, no Arkansas”, contou à revista People.
O Crater of Diamonds é a única área pública dos Estados Unidos onde qualquer pessoa pode procurar — e ficar — com os diamantes que encontrar.
A área, de 37,5 acres, já rendeu mais de 75 mil pedras preciosas desde 1906, incluindo o famoso “Tio Sam”, de 40,23 quilates, até hoje o maior diamante já descoberto em solo americano.
A empreitada de Fox começou em 8 de julho. Durante três semanas, ela se dedicou diariamente a peneirar a terra do parque. Mas o encontro com a gema aconteceu de forma quase banal no dia 29 de julho: ao caminhar por uma das áreas de drenagem, ela avistou um brilho no chão e pensou tratar-se do reflexo do sol em uma teia de aranha. Ao cutucar o ponto com a bota, percebeu que era algo sólido.
“Como nunca tinha visto um diamante de verdade nas minhas mãos, eu não tinha certeza, mas era o diamante mais ‘diamante’ que eu já tinha visto”, lembrou.
O achado foi reconhecido pelo Diamond Discovery Center como um diamante incolor de 2,3 quilates, a terceira maior pedra encontrada no parque em 2025 até agora. “Quando confirmaram, caí de joelhos e chorei”, disse.
Fox batizou o achado de “Diamante Fox-Ballou”, unindo seu sobrenome ao do parceiro. Ela garantiu que a joia não será vendida: “Há algo simbólico em ser capaz de resolver problemas financeiros, mas às vezes o dinheiro acaba em um casamento. Você precisa estar disposto e ser capaz de resolver esses problemas com trabalho duro”, afirmou, em nota divulgada pelos Parques Estaduais do Arkansas.
Para Waymon Cox, assistente de superintendência do parque, a história de Fox resume o espírito do Crater of Diamonds. “A história da Sra. Fox destaca o fato de que, mesmo com todo o esforço, estar no lugar certo na hora certa contribui para encontrar diamantes”, opinou Cox.
Somente em 2025, 366 diamantes já foram registrados no parque, sendo 11 acima de 1 quilate. As pedras podem variar entre branco, marrom e amarelo, com raros exemplares coloridos.
Mais de um século após a descoberta inicial por um fazendeiro local, o Crater of Diamonds segue atraindo milhares de visitantes todos os anos, cada um deles com a esperança de repetir o feito de Fox: transformar um punhado de terra em uma história para toda a vida.