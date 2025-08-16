Persistência recompensada: mulher acha diamante de 2,3 quilates em parque dos EUA

Depois de três semanas de buscas no Parque Estadual Crater of Diamonds, no Arkansas, nos Estados Unidos, Micherre Fox, de 31 anos, encontrou uma verdadeira joia rara: um diamante branco de 2,3 quilates. A gema agora integra o próprio anel de noivado da norte-americana.

O achado, porém, não foi totalmente ao acaso. Dois anos atrás, Fox decidiu que só se casaria usando uma pedra encontrada por ela mesma. O noivo concordou em esperar até que a noiva encontrasse a pedra certa. “Eu estava disposta a ir a qualquer lugar do mundo para fazer isso acontecer, até descobrir que o único lugar possível ficava logo ali, no Arkansas”, contou à revista People.

O Crater of Diamonds é a única área pública dos Estados Unidos onde qualquer pessoa pode procurar — e ficar — com os diamantes que encontrar.

A área, de 37,5 acres, já rendeu mais de 75 mil pedras preciosas desde 1906, incluindo o famoso “Tio Sam”, de 40,23 quilates, até hoje o maior diamante já descoberto em solo americano.

A empreitada de Fox começou em 8 de julho. Durante três semanas, ela se dedicou diariamente a peneirar a terra do parque. Mas o encontro com a gema aconteceu de forma quase banal no dia 29 de julho: ao caminhar por uma das áreas de drenagem, ela avistou um brilho no chão e pensou tratar-se do reflexo do sol em uma teia de aranha. Ao cutucar o ponto com a bota, percebeu que era algo sólido.

“Como nunca tinha visto um diamante de verdade nas minhas mãos, eu não tinha certeza, mas era o diamante mais ‘diamante’ que eu já tinha visto”, lembrou.

O achado foi reconhecido pelo Diamond Discovery Center como um diamante incolor de 2,3 quilates, a terceira maior pedra encontrada no parque em 2025 até agora. “Quando confirmaram, caí de joelhos e chorei”, disse.

Fox batizou o achado de “Diamante Fox-Ballou”, unindo seu sobrenome ao do parceiro. Ela garantiu que a joia não será vendida: “Há algo simbólico em ser capaz de resolver problemas financeiros, mas às vezes o dinheiro acaba em um casamento. Você precisa estar disposto e ser capaz de resolver esses problemas com trabalho duro”, afirmou, em nota divulgada pelos Parques Estaduais do Arkansas.

Para Waymon Cox, assistente de superintendência do parque, a história de Fox resume o espírito do Crater of Diamonds. “A história da Sra. Fox destaca o fato de que, mesmo com todo o esforço, estar no lugar certo na hora certa contribui para encontrar diamantes”, opinou Cox.

Somente em 2025, 366 diamantes já foram registrados no parque, sendo 11 acima de 1 quilate. As pedras podem variar entre branco, marrom e amarelo, com raros exemplares coloridos.

Mais de um século após a descoberta inicial por um fazendeiro local, o Crater of Diamonds segue atraindo milhares de visitantes todos os anos, cada um deles com a esperança de repetir o feito de Fox: transformar um punhado de terra em uma história para toda a vida.