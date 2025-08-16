EUA suspende vistos humanitários para palestinos de Gaza

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste sábado (16) a suspensão dos vistos médicos para refugiados palestinos da Faixa de Gaza enquanto aguarda uma investigação, após uma influenciadora de extrema-direita denunciar essa política humanitária.

"Todos os vistos de visitante para pessoas de Gaza ficam suspensos enquanto realizamos uma revisão completa e exaustiva do processo e dos procedimentos utilizados nos últimos dias para conceder um pequeno número de vistos médicos e humanitários temporários", declarou o Departamento de Estado em sua conta no X.

Esse anúncio surge após publicações, na mesma rede social, de Laura Loomer, jornalista e influenciadora aliada do presidente Donald Trump, conhecida por suas teorias racistas e conspiratórias.

Na sexta-feira, Loomer anunciou que havia denunciado a legisladores republicanos a chegada aos Estados Unidos de palestinos de Gaza que "trabalham para organizações islâmicas pró-Hamas (...) afiliadas à Irmandade Muçulmana e financiadas pelo Catar".

Loomer criticou duramente a "Heal Palestine", que em sua conta no X é apresentada como uma associação que organiza viagens médicas aos Estados Unidos para palestinos da Faixa de Gaza.

Conflito árabe-israelense

"Conversei com a equipe do senador Tom Cotton [presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes] e eles estão investigando como esses gazenses conseguiram vistos para os Estados Unidos", escreveu.

"Isto é realmente inaceitável. Alguém deveria ser demitido do Departamento de Estado quando Marco Rubio descobrir quem aprovou esses vistos", exigiu Loomer em alusão ao secretário de Estado.

"Estão literalmente inundando nosso país de jihadistas", concluiu.

Também no X, Randy Fine, membro da Câmara dos Representantes pela Flórida, denunciou uma política de vistos "inaceitável" e prometeu "cooperar com as autoridades competentes para (...) buscar a deportação imediata" desses palestinos.

A ONG Palestine Children’s Relief Fund (PCRF), que afirma ter evacuado milhares de crianças para os Estados Unidos a fim de que recebessem atendimento médico, exortou o governo norte-americano a "reverter essa decisão perigosa e desumana".