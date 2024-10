'Pequenas Coisas Como Estas': Cillian Murphy brilha em filme lento e perdido de seu maior propósito

Um vendedor de carvão vive na monótona cidade de New Ross, na Irlanda, no Natal da década de 1985, com muito pouco. A rotina dele é tão entediante quanto o local onde mora: fazer entregas já no começo da madrugada, receber o dinheiro curto e contado, chegar em casa de noite para uma minuciosa limpeza das mãos antes de jantar com a família. O enfadonho quebra-cabeça parece se encaixar, se não fossem algumas peças sobrando: a família é composta por uma esposa e cinco filhas. Ele não dorme à noite. Entre os destinos de entrega está uma lavanderia Madalena.

"Pequenas Coisas Como Estas", do cineasta Tim Mielants ("Caminhos da Sobrevivência"), estreou no 74º Festival Internacional de Berlim deste ano e está em cartaz na 48ª Mostra de Cinema de São Paulo em quatro salas de cinema da capital paulista, entre os dias 17 e 30 de outubro. O longa coloca Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Ator ("Oppenheimer"), como protagonista em uma história que homenageia as "mulheres caídas" — apelido que faz referência aos "anjos caídos" pelo pecado — do século 20, torturadas e aprisionadas pela Igreja Católica nessas "lavanderias". Mulheres que grávidas de homens casados, que haviam perdido a "inocência" antes do casamento, prostitutas, abusadas, subversivas, que precisavam ter seus pecados lavados em uma "doutrina de reeducação".

É pelos olhos de Cillian, que interpreta Bill Furlong dentro dessa rotina cinza e engessada, que o filme todo acontece. Tão quieto quanto ansioso, ele é a figura central de uma produção de tons azulados e pouco saturados, quase sem diálogos, que contribui para a sensação de monotonia. Nessa atmosfera quase desprovida de cores, no entanto, a empatia e a gentileza do personagem brilham: Bill é o típico introvertido que sente demais. Sente o frio, sente uma perda irreparável, sente pelas filhas, sente pelos moradores de rua, pelas crianças que não têm o que comer ou o que ganhar no Natal. Não consegue relevar os horrores que acontecem nas lavanderias de Madalena, dos quais todo mundo sabe, mas ninguém fala.

Cillian Murphy como Nill Furlong em "Pequenas Coisas Como Estas" (Small Things Like These/Divulgação)

A atuação de Murphy é um dos maiores trunfos do filme: a carga sentimental do personagem é exposta, na maior parte do tempo, sem diálogos. Mora nas ações de Bill, em seus olhares, suas pequenas crises de ansiedade, seus gestos tenros de humildade. Filmada em plano fechado na maioria das cenas, a beleza e a da produção é toda dele e de sua versão na infância, um trabalho delicado e primoroso de Louis Kiewan.

O problema de ter Cillian Murphy em tela o tempo todo — e em um bom trabalho de atuação — é que, se tirado de cena, a narrativa não se sustenta. A direção é bonita no simples, mostra nos detalhes as tais "pequenas coisas" para quem tiver olhos mais atentos, mas roteiro patina toda vez que vai além do trabalho do ator para explicar porque, de fato, aquela história é contada. As curtas contribuições de Eileen Walsh (intérprete de Eileen Furlong, esposa do protagonista) até tentam servir como ponto de equilíbrio para escorar o roteiro, mas são insipientes. O ritmo lento não tem propósito no filme, que mostra pouco as mulheres que, a princípio, tenta homenagear.

Não surpreende, portanto, que a composição do elenco seja tão masculina. "Pequenas Coisas Como Estas" é produzido por Ben Affleck, Matt Damon, Alan Moloney, Drew Vinton, Jeff Robinov e pelo próprio Cillian Murphy. Enda Walsh ("The House") assina o roteiro. Fica evidente a falta de um olhar feminino na equipe que, talvez, conseguisse equilibrar melhor o protagonismo de Murphy com a narrativa que o filme se propõe a contar.

Este é um dos poucos títulos nos quais o espectador sai da sala de cinema com a sensação de que faltaram alguns minutos. Quando ele finalmente "engata", sobem os créditos. Mas não deixa de ser, ainda que enquadrado nos expressivos olhos azuis de Cillian, um filme sensível.

Cillian Murphy como Bill Furlong e Zara Devlin como Sarah em "Pequenas Coisas Como Estas" (Small Things Like These/Divulgação)

Onde assistir 'Pequenas Coisas Como Estas'?

O filme está em cartaz na cidade de São Paulo em algumas sessões da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ainda não há data de estreia para todo o Brasil.

Veja os horários e locais das sessões do filme de Cillian Murphy na Mostra de SP

17/10 (quinta-feira), às 20h50, no Kinoplex Itaim - Sala 1

18/10 (sexta-feira), às 19h15, no Cinesesc

22/10 (terça-feira), às 13h30, no Cinesystem Frei Caneca 2

25/10 (sexta-feira), às 14h, no Espaço Augusta - Sala 1

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.