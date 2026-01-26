Invest

Ações da Hyundai caem após Trump anunciar aumento de 25% em tarifas para produtos da Coreia do Sul

Medida foi atribuída à demora do parlamento sul-coreano em ratificar o acordo comercial firmado entre os dois países em julho de 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21h25.

As ações da Hyundai registraram queda superior a 4%. A retração ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar nesta segunda-feira aumento das tarifas de importação sobre automóveis, madeira e produtos farmacêuticos da Coreia do Sul, elevando a alíquota de 15% para 25%. A montadora é a maior exportadora de veículos para os Estados Unidos.

Segundo uma publicação feita pelo republicano no Truth Social, a medida foi atribuída à demora do parlamento sul-coreano em ratificar o acordo comercial firmado entre os dois países em julho de 2025.

Para Trump, o legislativo do país asiático não está cumprindo o compromisso assumido.

“O presidente Lee [Jae Myung] e eu chegamos a um ótimo acordo em 30 de julho de 2025 e reafirmamos os termos em 29 de outubro, durante minha visita à Coreia. Por que o legislativo coreano ainda não o aprovou?”, questionou o presidente.

Trump declarou que, diante da ausência de ratificação legislativa, determinou o aumento tarifário sobre diversos produtos sul-coreanos, com base nas cláusulas de reciprocidade previstas no acordo.

A Coreia do Sul ainda não recebeu notificação oficial do governo norte-americano sobre a mudança. Segundo a agência Reuters, a presidência sul-coreana informou que um assessor presidencial irá se reunir com ministros para discutir medidas relacionadas à nova tarifação.

Crise nas relações comerciais

Em 2024, os Estados Unidos importaram US$ 131,6 bilhões em mercadorias da Coreia do Sul, de acordo com dados do Escritório do Representante Comercial dos EUA. O país asiático está entre os principais parceiros comerciais dos norte-americanos.

O acordo anunciado em julho previa a aplicação de tarifas gerais de 15% sobre produtos sul-coreanos — uma redução em relação aos 25% inicialmente sugeridos por Trump. Na mesma ocasião, o presidente afirmou que a Coreia do Sul havia se comprometido com aportes de US$ 350 bilhões em investimentos sob controle dos Estados Unidos.

A legalidade da imposição unilateral dessas tarifas está sob análise da Suprema Corte dos EUA. Em novembro, os juízes ouviram argumentos em um caso que contesta a autoridade presidencial para aplicar tarifas sem autorização do Congresso. A decisão final ainda não foi emitida.

