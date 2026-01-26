Ele fatura quase US$ 1.000 por mês com vagas vazias — e criou um negócio milionário com isso

Nem imóveis de luxo, nem fundos imobiliários: foi com vagas de estacionamento ociosas que Nick e Shannan Copland encontraram uma das fontes mais simples e escaláveis de renda passiva. Investidores com trajetória no mercado de aluguéis de médio prazo, o casal americano fatura cerca de US$ 925 mensais por vaga listada em plataformas como o Neighbor, e já acumulou quase US$ 30 mil em lucro líquido apenas com esses espaços.

Com um portfólio que inclui 13 imóveis entre propriedades próprias e arbitradas, o casal construiu um modelo de negócio baseado em eficiência operacional, automação e escalabilidade.

A chave do sucesso? Identificar fluxos de receita negligenciados e transformá-los em ativos geradores de caixa previsíveis, conceito cada vez mais valorizado por gestores de finanças corporativas. As informações foram retiradas do Business Insider.

Da carreira executiva à autonomia financeira com imóveis e tecnologia

Nick Copland construiu sua base profissional no mundo corporativo, atuando entre 2010 e 2018 em cargos de liderança voltados a operações, design de processos e gestão de projetos. A transição para o empreendedorismo começou com aluguéis de curta duração e, gradualmente, evoluiu para a atuação com Mid-Term Rentals (MTRs), imóveis voltados a locações de 1 a 6 meses para públicos como profissionais de saúde itinerantes, consultores e famílias em transição.

O salto definitivo veio com a criação da MTR Authority, iniciativa voltada a treinar outros investidores na estruturação de operações similares. A partir desse modelo, Nick e Shannan deixaram seus empregos formais e passaram a viver integralmente da receita do portfólio. Hoje, o negócio gera renda de cinco dígitos mensais de forma recorrente, com apenas 25 a 30 horas semanais de dedicação.

Estacionamento como ativo financeiro: baixa manutenção, alta previsibilidade

A descoberta das vagas de estacionamento como fonte de renda veio por acaso, mas se mostrou uma peça estratégica dentro do ecossistema de ativos. Em 2021, o casal começou a listar espaços vagos, como garagens, quintais cercados ou pátios laterais, no Neighbor, um marketplace americano de armazenamento e estacionamento.

O resultado surpreendeu: renda mensal de cerca de US$ 925 por propriedade, sem necessidade de visitas, manutenção ou interação frequente. A experiência mostrou que ativos subutilizados, quando bem posicionados, podem gerar retornos superiores a aplicações financeiras tradicionais, com muito menos volatilidade.

A lógica aplicada à operação é a mesma utilizada por empresas na alocação de ativos ociosos ou inventário parado: transformar passivo em fluxo de caixa.

Gestão leve, automação e foco em estratégia: o novo modelo de operar finanças pessoais e empresariais

Para quem vem do mercado corporativo, a estrutura montada pelos Copland é um exemplo claro de como aplicar princípios de finanças corporativas à gestão de patrimônio pessoal. Ao automatizar grande parte das operações com ferramentas de gestão, o casal liberou tempo para atuar em áreas estratégicas, como aquisição de novos imóveis, coaching e desenvolvimento de produto.

A lógica é similar à das empresas que transferem a operação para sistemas ERP, BPOs ou squads dedicados: menos tempo no operacional, mais foco na expansão. Ao internalizar as lições aprendidas no ambiente empresarial e aplicá-las no mundo dos investimentos alternativos, o casal criou um ecossistema de geração de receita com alta margem e baixo custo fixo.

