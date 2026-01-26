Fórum Financeiro Asiático reúne mais de 150 líderes globais em Hong Kong

O 19º Fórum Financeiro Asiático começou nesta segunda-feira (26), em Hong Kong. O evento é coorganizado pelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong e pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong. A edição deste ano reúne mais de 150 líderes políticos e empresariais globais, investidores e representantes de órgãos reguladores. O objetivo é fortalecer a cooperação financeira internacional e a coordenação de políticas.

Na cerimônia de abertura, o Chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, afirmou que o modelo “Um País, Dois Sistemas” garante vantagens institucionais que posicionam Hong Kong como uma base estável para operações de empresas globais. Segundo ele, até 2025, o número de companhias sediadas em Hong Kong com matrizes no exterior e na China continental deve chegar a 11.070, alta de 11% em relação ao ano anterior e um novo recorde. Para reforçar seu papel como centro financeiro internacional, o governo pretende ampliar os mercados de ações e títulos, expandir o setor de gestão de patrimônio, desenvolver o comércio de ouro e commodities e aprofundar a cooperação financeira internacional.

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong, Frederick Ma, apresentou o tema do fórum deste ano, “Trabalhando Juntos em Meio à Mudança e Alcançando Resultados Ganha-Ganha na Nova Era”. Ele anunciou o lançamento da Cúpula Global da Indústria, iniciativa voltada à análise de tendências e impactos de setores de alto crescimento, como inteligência artificial, tecnologia, robótica, biofarmacêutica, saúde e novas energias. De acordo com Ma, a proposta é estimular a inovação por meio da integração entre finanças e indústria, com foco no crescimento econômico sustentável de longo prazo.

Durante o evento, o Departamento de Serviços Financeiros e o Departamento do Tesouro do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong firmaram um acordo de cooperação com a Bolsa de Ouro de Xangai. O pacto prevê a criação de uma estrutura conjunta de governança para o Sistema Central de Compensação de Ouro de Hong Kong, além da exploração de mecanismos de integração entre infraestrutura física e conectividade de mercado.

Na cerimônia de assinatura, Zou Lan, vice-governadora do Banco Popular da China, afirmou que a instituição continuará a apoiar o desenvolvimento do mercado offshore de renminbi (RMB) em Hong Kong. As medidas incluem a ampliação do financiamento comercial em RMB, o avanço da interconexão dos mercados financeiros, o aumento da emissão de títulos do governo chinês offshore denominados em RMB e o apoio ao desenvolvimento do mercado de ouro local. Segundo Zou, essas ações contribuem para a consolidação de Hong Kong como um centro internacional de negociação de ouro.

O fórum tem duração de dois dias e conta com mais de 40 palestras, almoços e cafés da manhã temáticos. A programação inclui workshops sobre perspectivas econômicas globais, gestão de ativos e patrimônio, fintech, financiamento comercial, negociação de ouro e metais preciosos e finanças verdes.