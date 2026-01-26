Para onde está indo o valor da música?

O Brasil consolidou-se entre os 10 maiores mercados de música gravada do mundo, de acordo com o relatório anual da IFPI.

O país vive um ciclo de expansão sem precedentes:

O streaming cresce ano após ano em ritmo de duplo dígito.

Plataformas digitais ampliaram a audiência global da música brasileira.

Nosso repertório cruza fronteiras com cada vez mais facilidade.

Mas uma verdade permanece incômoda e incontornável: menos de 1% da receita total do setor chega diretamente ao artista via streaming, segundo estimativas recorrentes de associações, consultorias e executivos do mercado.

Quando chega, chega:

tardiamente,

diluído,

imprevisível,

preso em contratos assimétricos,

e sem clareza real sobre o caminho do dinheiro.

O paradoxo é evidente: a música brasileira gera valor global, mas o artista ainda captura muito pouco desse valor.

O dilema estrutural: criamos muito, capturamos quase nada

A lógica dominante da música digital é global e segue um fluxo claro:

Criação descentralizada → Captura centralizada.

O artista cria.

Mas, plataformas, gravadoras, distribuidores e editoras concentram a receita e a governança.

Estudos internacionais mostram que, após descontos e repasses, um artista tradicional retém cerca de 20% do valor líquido gerado no streaming, e isso quando há contrato favorável. No Brasil, apesar de o streaming representar mais de 80% da receita de música gravada, a desigualdade permanece, e até aumenta, com a digitalização. O gargalo, porém, não está apenas na ponta nem no topo. Ele está no meio.

O middle market: onde está o maior potencial e a maior frustração

Entre os grandes artistas já consolidados e os novos entrantes, existe o grupo mais ignorado pela indústria:

o middle market, formado por artistas com:

catálogo relevante,

público real,

nichos fortes,

presença regional consistente,

potencial de escala global,

linguagem e autenticidade próprias.

Eles já têm tração, mas não conseguem transformar isso em crescimento internacional sustentável. O que falta?

Estrutura de carreira

Profissionalização

Inteligência de dados

Acesso ao mercado internacional

Estratégia de longo prazo

Capital criativo

Gestão integrada de receita

O resultado é sempre o mesmo: talento que cresce, mas não descola. É aqui que o Brasil mais perde valor.

Onde a tecnologia muda o jogo

Nos últimos anos, um novo modelo começa a surgir um ecossistema híbrido de:

tecnologia + dados + distribuição + capital criativo.

Ele redistribui poder. Dá previsibilidade. Reduz intermediários. E transforma carreira em negócio. Esse modelo permite ao artista:

Controlar sua própria estratégia

Dashboards profissionais revelam:

origem dos streams,

comportamento de audiência,

geografia do consumo,

tendências de catálogo,

eficiência de campanhas e playlists.

Expandir globalmente com método

Hoje, mais da metade dos artistas independentes do mundo que ganham mais de US$ 1.000/mês obtém a maior parte da receita fora de seus países, segundo Luminate e MIDiA.

Isso abre rotas claras: Brasil → América Latina → Europa → EUA.

Tratar catálogo como ativo financeiro

O catálogo musical é, hoje, um dos ativos mais resilientes do entretenimento.

Ele gera:

receita recorrente,

previsibilidade,

capacidade de alavancagem,

potencial de valorização a longo prazo.

Acessar adiantamentos com governança

O capital criativo, equivalente musical do “revenue-based financing”, antecipa ganhos futuros sem sacrificar a carreira do artista.

Integrar todas as fontes de receita

Streaming + shows + direitos + produtos + comunidade.

A soma desses elementos reduz volatilidade e elimina o risco do “one-hit wonder”.

O Brasil não é mais apenas consumidor, é exportador de música

Nos últimos 24 meses:

O Brasil voltou para o Top 10 global (IFPI).

América Latina foi a região que mais cresceu no mundo.

Gêneros como sertanejo, trap, funk, piseiro, pop e gospel dominam o digital.

Plataformas internacionais intensificaram a presença de repertório brasileiro.

Mas ainda somos uma potência de impacto cultural, não de captura econômica.

Falta método. Falta escala. Falta governança. Falta estrutura profissional. É aqui que surge um novo tipo de player.

A visão de cadeia de valor aplicada à música

Depois de décadas atuando em internacionalização, tecnologia, operações e capital, observo no setor musical uma convergência rara. O artista é um ativo vivo: artístico, emocional, cultural e econômico. Ele pode, e deve, ser escalado com a mesma lógica utilizada para expandir empresas, operações e cadeias globais. Daí nasce um tripé estratégico:

Telostot//Tompkins: arquitetura, governança e cadeia de valor

+

STRM Music: tecnologia, dados e capital criativo

+

STRM One: produtos, comunidade e monetização

Esse modelo trata o artista como:

criador,

empreendedor,

operação,

marca,

ativo,

empresa global.

Tudo isso sem interferir na arte, mas garantindo estrutura.

Como funciona esse modelo emergente

Tecnologia + dados

Diagnóstico analítico de carreira com mais de 250 indicadores de performance, consumo, geografia e risco. Distribuição digital global + gestão de catálogo

Posicionamento estratégico em cada mercado. Capital criativo estruturado

De R$ 1 mil a R$ 1 milhão, conforme potencial de catálogo e histórico de consumo. Produtos, experiências e comunidade (STRM One)

Fã vira comunidade.

Comunidade vira receita recorrente.

Receita recorrente vira sustentabilidade. Internacionalização como processo

Não como acaso, sorte ou viralização isolada.

O que ainda precisa ser superado

Nem todo artista irá escalar, e isso é natural.

Streaming, sozinho, não sustenta uma carreira.

Adiantamento sem governança vira armadilha.

A profissionalização segue sendo o divisor de águas.

Tecnologia sem curadoria humana é inócua.

E no final, a criatividade é o núcleo que sustenta tudo.

O momento decisivo: o Brasil pronto para o próximo salto O Brasil já provou que é potência criativa. Já provou que é potência de consumo. Já provou que é potência de repertório. Agora precisa provar que é potência de captura de valor. Isso exige:

estrutura,

estratégia,

dados,

governança,

capital,

visão global,

e aliados que não explorem: que multipliquem valor.

Conclusão: a nova década da música brasileira começa agora

O mundo já reconhece nossa arte. Mas falta reconhecer, econômica e institucionalmente, quem a cria. Se combinarmos:

tecnologia + estratégia + cadeia de valor + capital criativo,

então veremos algo inédito:

Artistas brasileiros não apenas sendo ouvidos pelo mundo, mas sendo donos do valor que geram. Este é o verdadeiro ponto de inflexão da nossa história musical. E é daqui que nasce a próxima década da música brasileira.