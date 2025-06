'Paris, Texas' volta aos cinemas brasileiros em versão restaurada em 4K; veja data

Uma das obras mais icônicas de Wim Wenders, "Paris, Texas", acaba de ganhar uma nova versão em 4K, que chega aos cinemas brasileiros em setembro.

O relançamento do filme, distribuído pela O2 Play, vem em celebração aos 40 anos de seu lançamento e à restauração digital feita em 2024, que promete dar uma nova vida ao clássico cult que tocou gerações.

"Paris, Texas" foi exibido mundialmente no Festival de Cannes em 2024, onde Wenders subiu ao palco para apresentar a versão restaurada, como parte da mostra Cannes Classics. Com a restauração feita a partir do negativo original de 35mm, a nova versão promete uma qualidade visual impressionante, feita pela L’Immagine Ritrovata em Bolonha e com o suporte de importantes iniciativas, como o German Film Heritage Funding Program (FFE).

Obra-Prima de Wim Wenders

Considerado o maior sucesso internacional do cineasta alemão, "Paris, Texas" se destaca como um dos filmes mais aclamados da carreira do cineasta. A obra conquistou a Palma de Ouro em Cannes em 1984 e explora temas de autodescoberta, perda, redenção e os complexos laços familiares.

Além das performances extraordinárias de Stanton e Nastassja Kinski, a trilha sonora de Ry Cooder e a fotografia de Robby Müller são elementos essenciais que tornam o filme uma experiência cinematográfica.

Wim Wenders comemora seu 80º aniversário em 2025 e é amplamente reconhecido como um dos maiores cineastas contemporâneos. O trabalho inovador transcendeu as fronteiras do cinema de ficção e documentário, com filmes como "Asas do Desejo" (1987) e "Buena Vista Social Club" (1999). Ao longo de sua carreira, Wenders também se destacou como fotógrafo e autor.

Quando estreia 'Paris, Texas' no Brasil?

O filme será relançado nos cinemas no dia 25 de setembro.

Qual é a história de 'Paris, Texas'?

A produção narra a jornada emocional de Travis (interpretado por Harry Dean Stanton), um homem que é encontrado sem memória no deserto do Texas após quatro anos desaparecido.