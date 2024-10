Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver nesta quarta-feira, 30

E já se foram os 14 dias da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mas ainda dá aproveitar esta quarta-feira, último dia, para maratonar os filmes ainda disponíveis na programação. Com mais de 400 títulos vindos de 82 países, o evento é uma oportunidade única para os amantes do cinema explorarem filmes premiados, documentários impactantes e obras de diretores emergentes.

O festival conta com exibições de títulos que se destacaram nos festivais de Cannes, Berlim, Veneza e outros. As sessões ocorrem em 29 cinemas da cidade, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Diariamente, a EXAME selecionou 10 filmes para você assistir na Mostra de São Paulo. Neste último dia, separamos mais 10. Mais abaixo, confira a programação completa do dia, incluindo o nome do título, horário da sessão e local. Informações detalhadas sobre cada filme estão disponíveis no site oficial do evento.

10 filmes para assistir no último dia na Mostra de Cinema de SP

Piano de Família

Dirigido por Malcolm Washington

Uma batalha está se formando na casa dos Charles. No centro dela está um estimado piano de família, separando dois irmãos. De um lado, um deles planeja vendê-lo para aumentar a fortuna. Do outro, a irmã fará de tudo para manter o único vestígio desse legado familiar. A tentativa de mediação desse conflito pelo tio se revela inútil, e nem mesmo ele é capaz de conter o ressurgimento de fantasmas do passado. Adaptado da obra homônima de August Wilson, vencedora do prêmio Pulitzer.

Exibido nos festivais de Toronto e Londres

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Flores da Ucrânia

Dirigido por Adelina Borets

Natalia, de 67 anos, vive tranquilamente em um paraíso verde, cercado por flores e florestas, em Kiev, na Ucrânia. Há anos, ela defende arduamente suas terras contra a especulação imobiliária. Mas a verdadeira batalha começa quando o país é invadido pela Rússia.

Horário: 14:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Abril

Dirigido por Dea Kulumbegashvili

Nina é uma talentosa obstetra em uma maternidade no leste da Geórgia. Após um parto difícil, a criança morre, e o pai exige uma investigação sobre os métodos da médica. O escrutínio resultante ameaça trazer à tona a atividade paralela de Nina —dirigir pelo interior até as casas de meninas e mulheres grávidas para realizar abortos não autorizados— e destruir a profissão que é a única fonte de significado em sua vida.

Vencedor do prêmio especial do júri no Festival de Veneza e do prêmio de melhor filme da competição Zabaltegi-Tabakalera do Festival de San Sebastián

Horário: 15:00

Local: Cinesesc

Dying - A Última Sinfonia

Dirigido por Matthias Glasner

Os Lunies não são mais uma família há muito tempo. Lissy, na casa dos 70 anos, fica aliviada quando Gerd, seu marido que lentamente definha devido à demência, é colocado em uma casa de repouso. Mas a recém-descoberta liberdade da septuagenária dura pouco quando sua própria saúde sinaliza que ela não tem mais muito tempo. Seu filho Tom é um maestro que está trabalhando em uma composição sobre a morte, enquanto sua ex-namorada, Liv, quer que ele seja o pai de seu filho. Ellen, a irmã de Tom, começa um caso com um homem casado e com quem compartilha a predileção pelo álcool. Quando a Morte finalmente bate à porta, os Lunies terão uma oportunidade para se reencontrar.

Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim

Horário: 16:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Grand Tour

Dirigido por Miguel Gomes

Rangum, Birmânia, 1918. Edward, um funcionário público do Império Britânico, foge da noiva, Molly, no dia em que ela chega para o casamento. Durante suas viagens, porém, o pânico dá lugar à melancolia. Contemplando um vazio existencial, o covarde Edward questiona-se sobre o que terá acontecido com Molly. Desafiada pelo desaparecimento de Edward e decidida a se casar com ele, Molly segue o rastro do noivo em fuga em um grand tour asiático.

Vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes

Horário: 17:20

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Dirigido por Payal Kapadia

Em Mumbai, a rotina da enfermeira Prabha se transforma quando ela recebe um presente inesperado do ex-marido. Sua colega de quarto, a jovem Anu, tenta em vão encontrar um lugar na cidade onde possa ter alguma intimidade com o namorado. Uma viagem ao litoral permite que eles encontrem um espaço para que seus desejos se manifestem.

Vencedor do grande prêmio do júri no Festival de Cannes

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine CEU Taipas

Misericórdia

Dirigido por Alain Guiraudie

Jérémie volta à sua cidade natal para o funeral do seu primeiro patrão, o padeiro do vilarejo. Ao chegar, ele decide permanecer por mais algum tempo ao lado de Martine, a viúva do homem. Essa presença, no entanto, acaba perturbando o ambiente ao criar uma desavença com o filho da mulher, Vincent. Um misterioso desaparecimento, um vizinho ameaçador e o padre local com estranhas intenções fazem a estadia de Jérémie tomar um rumo inesperado.

Exibido no Festival de Cannes

Horário: 20:10

Local: Cinesesc

A Lista

Dirigido por Hana Makhmalbaf

Em apenas alguns dias, com a retirada das forças militares internacionais de Cabul, a vida de milhões de afegãos muda repentinamente para pior. Com o retorno do Talibã ao poder, artistas e cineastas do país correm o risco de serem executados. Na tentativa de escapar para um lugar seguro, eles partem às pressas para o aeroporto internacional na tentativa de embarcar nos últimos aviões que deixam o Afeganistão.

Exibido no Festival de Busan

Horário: 20:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Paris, Texas

Dirigido por Wim Wenders

No meio do nada, um homem magro, de terno escuro e boné de beisebol vermelho surge no calor escaldante do deserto entre os Estados Unidos e o México. Seu nome é Travis. Ele bebe um último gole de água e segue em frente, obstinadamente, para uma região inóspita que os moradores chamam de “Parque do Diabo”. Travis pode parecer mudo e perdido, mas é movido pelo desejo de se reconectar com a família.

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1984

Horário: 21:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Aqui as Crianças Não Brincam Juntas

Dirigido por Mohsen Makhmalbaf

Um retrato das pessoas em Jerusalém cuja sobrevivência é um desafio diário. Em meio à guerra, o filme mostra cidadãos comuns, palestinos e israelenses, que ainda procuram a paz e a coexistência entre muçulmanos e judeus. Ali é uma dessas pessoas. Ele saiu da prisão depois de 18 anos e trabalha como guia turístico no mercado.

Horário: 22:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo nesta quarta-feira, 30

Vencedores

Dirigido por Soleen Yusef

1ª Mostrinha – 119 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 30/10/2024

Horário: 11:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobras

Acima da Poeira

Dirigido por Wang Xiaoshuai

Perspectiva Internacional – 122 min. | Cor | 2024 | China, Holanda

Data: 30/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Abril, Verde, Amarelo

Dirigido por Santiago Aulicino

Perspectiva Internacional – 60 min. | Cor | 2024 | Argentina

Data: 30/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

A Raposa e a Lebre Salvam a Floresta

Dirigido por Mascha Halberstad

1ª Mostrinha – 70 min. | Cor | 2024 | Holanda, Luxemburgo, Bélgica

Data: 30/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

A Savana e a Montanha

Dirigido por Paulo Carneiro

Perspectiva Internacional – 77 min. | Cor | 2024 | Portugal, Uruguai

Data: 30/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

A Memória Fértil

Dirigido por Michel Khleifi

Retrospectiva – 99 min. | Cor | 1980 | Bélgica, Palestina

Data: 30/10/2024

Horário: 13:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Adam Muda Lentamente

Dirigido por Joël Vaudreuil

1ª Mostrinha – 95 min. | Cor | 2023 | Canadá

Data: 30/10/2024

Horário: 13:20

Local: Cinemateca Espaço Petrobras

Shahid

Dirigido por Narges Kalhor

Competição Novos Diretores – 84 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 30/10/2024

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Piano de Família

Dirigido por Malcolm Washington

Competição Novos Diretores – 127 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

The Line

Dirigido por Ethan Berger

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2023 | EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Meu Fantástico Estranho

Dirigido por Johanna Pyykkö

Competição Novos Diretores – 107 min. | Cor | 2024 | Noruega, França, Suécia

Data: 30/10/2024

Horário: 13:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Abelhas Cinzentas

Dirigido por Dmytro Moiseiev

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | Ucrânia

Data: 30/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Todas as Longas Noites

Dirigido por Sho Miyake

Perspectiva Internacional – 118 min. | Cor | 2024 | Japão

Data: 30/10/2024

Horário: 14:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

O Clube das Mulheres de Negócios

Dirigido por Anna Muylaert

Mostra Brasil – 95 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 30/10/2024

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Hollywoodgate

Dirigido por Ibrahim Nash’at

Competição Novos Diretores – 91 min. | Cor | 2024 | Alemanha, EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 14:00

Local: Circuito Spcine Olido

Vittoria

Dirigido por Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | Itália

Data: 30/10/2024

Horário: 14:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Se Me Permite

Dirigido por Marco Bellocchio

Apresentação Especial – 19 min. | Cor | 2021 | Itália

Data: 30/10/2024

Horário: 14:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Se Me Permite – Capítulo II

Dirigido por Marco Bellocchio

Apresentação Especial – 30 min. | Cor | 2024 | Itália

Data: 30/10/2024

Horário: 14:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Flores da Ucrânia

Dirigido por Adelina Borets

Perspectiva Internacional – 70 min. | Cor | 2024 | Ucrânia, Polônia

Data: 30/10/2024

Horário: 14:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Noturnos

Dirigido por Anirban Dutta, Anupama Srinivasan

Foco Índia – 82 min. | Cor | 2024 | Índia, EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Pedro Páramo

Dirigido por Rodrigo Prieto

Competição Novos Diretores – 131 min. | Cor | 2024 | México

Data: 30/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Sex

Dirigido por Dag Johan Haugerud

Perspectiva Internacional – 125 min. | Cor | 2024 | Noruega

Data: 30/10/2024

Horário: 14:55

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Adam Muda Lentamente

Dirigido por Joël Vaudreuil

1ª Mostrinha – 95 min. | Cor | 2023 | Canadá

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine CEU Taipas

Adam Muda Lentamente

Dirigido por Joël Vaudreuil

1ª Mostrinha – 95 min. | Cor | 2023 | Canadá

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine CEU Butantã

Adam Muda Lentamente

Dirigido por Joël Vaudreuil

1ª Mostrinha – 95 min. | Cor | 2023 | Canadá

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine CEU Três Lagos

Adam Muda Lentamente

Dirigido por Joël Vaudreuil

1ª Mostrinha – 95 min. | Cor | 2023 | Canadá

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine CEU São Miguel

Adam Muda Lentamente

Dirigido por Joël Vaudreuil

1ª Mostrinha – 95 min. | Cor | 2023 | Canadá

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine CEU Caminho do Mar

Sabores do Iraque

Dirigido por Léonard Cohen

Competição Novos Diretores – 95 min. | Cor | 2024 | França

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cine Satyros Bijou

Ilha do Açúcar

Dirigido por Johanné Gómez Terrero

Competição Novos Diretores – 91 min. | Cor | 2024 | República Dominicana, Espanha

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Abril

Dirigido por Dea Kulumbegashvili

Competição Novos Diretores – 134 min. | Cor | 2024 | França, Itália, Geórgia

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesesc

Bumerangue

Dirigido por Shahab Fotouhi

Competição Novos Diretores – 84 min. | Cor | 2024 | Alemanha, Irã

Data: 30/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Simón da Montanha

Dirigido por Federico Luis

Competição Novos Diretores – 98 min. | Cor | 2024 | Argentina, Chile, Uruguai

Data: 30/10/2024

Horário: 15:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Minha Querida Família

Dirigido por Isild Le Besco

Perspectiva Internacional – 83 min. | Cor | 2024 | França

Data: 30/10/2024

Horário: 15:15

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Fiscal da Felicidade

Dirigido por Arun Bhattarai, Dorottya Zurbó

Perspectiva Internacional – 94 min. | Cor | 2024 | Butão, Hungria

Data: 30/10/2024

Horário: 15:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

As Armas de Plástico

Dirigido por Jean-Christophe Meurisse

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | França

Data: 30/10/2024

Horário: 15:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

2073

Dirigido por Asif Kapadia

Perspectiva Internacional – 83 min. | Cor | 2024 | Reino Unido

Data: 30/10/2024

Horário: 15:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Maldoror

Dirigido por Fabrice du Welz

Perspectiva Internacional – 155 min. | Cor | 2024 | Bélgica, França

Data: 30/10/2024

Horário: 15:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Dying - A Última Sinfonia

Dirigido por Matthias Glasner

Perspectiva Internacional – 180 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 30/10/2024

Horário: 16:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Fantosmia

Dirigido por Lav Diaz

Perspectiva Internacional – 246 min. | P&B | 2024 | Filipinas

Data: 30/10/2024

Horário: 16:00

Local: Circuito Spcine Olido

Samia

Dirigido por Yasemin Şamdereli

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | Itália, Alemanha, Bélgica

Data: 30/10/2024

Horário: 16:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

A Pedra Sonha Dar Flor

Dirigido por Rodrigo Areias

Perspectiva Internacional – 101 min. | Cor | 2024 | Portugal

Data: 30/10/2024

Horário: 16:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Cartas da Sicília

Dirigido por Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Perspectiva Internacional – 130 min. | Cor | 2024 | Itália, França

Data: 30/10/2024

Horário: 16:30

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Fogo do Vento

Dirigido por Marta Mateus

Competição Novos Diretores – 72 min. | Cor | 2024 | Portugal, Suíça, França

Data: 30/10/2024

Horário: 16:45

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Segunda Chance

Dirigido por Subhadra Mahajan

Foco Índia – 104 min. | P&B | 2024 | Índia

Data: 30/10/2024

Horário: 16:50

Local: Cine Satyros Bijou

Basileia

Dirigido por Isabella Torre

Competição Novos Diretores – 90 min. | Cor | 2024 | Itália, Suécia

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Quando a Folha da Nogueira Ficar Amarela

Dirigido por Mehmet Ali Konar

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | Turquia

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Um Barco no Jardim

Dirigido por Jean-François Laguionie

1ª Mostrinha – 75 min. | Cor | 2024 | Luxemburgo, França

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Os Demônios do Amanhecer

Dirigido por Julián Hernández

Perspectiva Internacional – 136 min. | Cor | 2024 | México

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Menino Maluquinho – O Filme

Dirigido por Helvécio Ratton

1ª Mostrinha – 91 min. | Cor | 1995 | Brasil

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine CEU Taipas

Menino Maluquinho – O Filme

Dirigido por Helvécio Ratton

1ª Mostrinha – 91 min. | Cor | 1995 | Brasil

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine CEU São Miguel

Menino Maluquinho – O Filme

Dirigido por Helvécio Ratton

1ª Mostrinha – 91 min. | Cor | 1995 | Brasil

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine CEU Butantã Menino Maluquinho – O Filme

Dirigido por Helvécio Ratton

1ª Mostrinha – 91 min. | Cor | 1995 | Brasil

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine CEU Caminho do Mar Menino Maluquinho – O Filme

Dirigido por Helvécio Ratton

1ª Mostrinha – 91 min. | Cor | 1995 | Brasil

Data: 30/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine CEU Três Lagos A Prisioneira de Bordeaux

Dirigido por Patricia Mazuy

Perspectiva Internacional – 108 min. | Cor | 2024 | França

Data: 30/10/2024

Horário: 17:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2 Grand Tour

Dirigido por Miguel Gomes

Perspectiva Internacional – 129 min. | Cor e P&B | 2024 | Portugal, Itália, França

Data: 30/10/2024

Horário: 17:20

Local: Reserva Cultural - Sala 1 Joqtau

Dirigido por Aruan Anartay

Competição Novos Diretores – 70 min. | Cor | 2024 | Cazaquistão

Data: 30/10/2024

Horário: 17:20

Local: Espaço Augusta Sala 2 Em Nome do Sangue

Dirigido por Akaki Popkhadze

Competição Novos Diretores – 105 min. | Cor | 2024 | França, Bélgica, Geórgia, Áustria

Data: 30/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2 Saturday Night – A Noite que Mudou a Comédia

Dirigido por Jason Reitman

Perspectiva Internacional – 109 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 17:45

Local: Cinesesc Roubado

Dirigido por Karan Tejpal

Foco Índia – 94 min. | Cor | 2023 | Índia

Data: 30/10/2024

Horário: 17:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 3 Sugarcane

Dirigido por Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie

Competição Novos Diretores – 107 min. | Cor | 2024 | Canadá

Data: 30/10/2024

Horário: 18:00

Local: Espaço Augusta Anexo 4 Israel Palestina na TV Sueca 1958-1989

Dirigido por Göran Hugo Olsson

Perspectiva Internacional – 206 min. | Cor | 2024 | Suécia, Finlândia, Dinamarca

Data: 30/10/2024

Horário: 18:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 4 Bogangloch

Dirigido por Ben Rivers

Perspectiva Internacional – 86 min. | P&B | 2024 | Reino Unido, Alemanha, Islândia

Data: 30/10/2024

Horário: 18:20

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista Espermageddon

Dirigido por Tommy Wirkola, Rasmus A. Sivertsen

Perspectiva Internacional – 80 min. | Cor | 2024 | Noruega

Data: 30/10/2024

Horário: 18:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1 Shikun

Dirigido por Amos Gitai

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | Israel, França, Suíça, Brasil, Reino Unido

Data: 30/10/2024

Horário: 18:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5 TWST – Things We Said Today

Dirigido por Andrei Ujică

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | França, Romênia

Data: 30/10/2024

Horário: 18:50

Local: Espaço Augusta Sala 2 Ondas

Dirigido por Jiří Mádl

Perspectiva Internacional – 131 min. | Cor | 2024 | República Tcheca, Eslováquia

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Morumbi Town Sala 8 Maydegol

Dirigido por Sarvnaz Alambeigi

Perspectiva Internacional – 73 min. | Cor | 2024 | Irã, França, Alemanha

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP Tudo Que Imaginamos Como Luz

Dirigido por Payal Kapadia

Foco Índia – 115 min. | Cor | 2024 | França, Índia, Holanda, Luxemburgo

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine CEU Taipas Tudo Que Imaginamos Como Luz

Dirigido por Payal Kapadia

Foco Índia – 115 min. | Cor | 2024 | França, Índia, Holanda, Luxemburgo

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine CEU Butantã Tudo Que Imaginamos Como Luz

Dirigido por Payal Kapadia

Foco Índia – 115 min. | Cor | 2024 | França, Índia, Holanda, Luxemburgo

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine CEU Três Lagos Tudo Que Imaginamos Como Luz

Dirigido por Payal Kapadia

Foco Índia – 115 min. | Cor | 2024 | França, Índia, Holanda, Luxemburgo

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine CEU São Miguel Tudo Que Imaginamos Como Luz

Dirigido por Payal Kapadia

Foco Índia – 115 min. | Cor | 2024 | França, Índia, Holanda, Luxemburgo

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine CEU Caminho do Mar Rocinante

Dirigido por Baran Gündüzalp

Competição Novos Diretores – 103 min. | Cor | 2023 | Turquia

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6 Entre Piadas e Cigarros

Dirigido por David Trueba

Perspectiva Internacional – 117 min. | Cor | 2023 | Espanha

Data: 30/10/2024

Horário: 19:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1 Desfazendo o Tempo

Dirigido por Li Pu

Perspectiva Internacional – 90 min. | Cor | 2023 | China

Data: 30/10/2024

Horário: 19:20

Local: Reserva Cultural - Sala 2 Love

Dirigido por Dag Johan Haugerud

Perspectiva Internacional – 119 min. | Cor | 2024 | Noruega

Data: 30/10/2024

Horário: 19:20

Local: Espaço Augusta Sala 1 É Apenas um Adeus

Dirigido por Guillaume Brac

Perspectiva Internacional – 64 min. | Cor | 2024 | França

Data: 30/10/2024

Horário: 19:30

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP Era

Dirigido por Veniamin Ilyassov

Perspectiva Internacional – 107 min. | Cor | 2023 | Rússia

Data: 30/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2 O Herói

Dirigido por Satyajit Ray

Foco Índia – 120 min. | P&B | 1966 | Índia

Data: 30/10/2024

Horário: 19:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 3 Da Última Sombra à Primeira Luz

Dirigido por Nicole Midori Woodford

Perspectiva Internacional – 108 min. | Cor | 2023 | Singapura, Japão, Eslovênia, Filipinas, Indonésia

Data: 30/10/2024

Horário: 19:50

Local: Reserva Cultural - Sala 3 e 4 A Piscina de Estímulos

Dirigido por The Neurocultures Collective, Steven Eastwood

Perspectiva Internacional – 67 min. | Cor | 2024 | Reino Unido

Data: 30/10/2024

Horário: 20:00

Local: Espaço Augusta Anexo 4 Falando com Rios

Dirigido por Mohsen Makhmalbaf

Perspectiva Internacional – 50 min. | Cor | 2023 | Irã, Reino Unido

Data: 30/10/2024

Horário: 20:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 1 Misericórdia

Dirigido por Alain Guiraudie

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | França, Espanha, Portugal

Data: 30/10/2024

Horário: 20:10

Local: Cinesesc Através do Fluxo

Dirigido por Hong Sang-soo

Perspectiva Internacional – 111 min. | Cor | 2024 | Coreia do Sul

Data: 30/10/2024

Horário: 20:15

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista A Lista

Dirigido por Hana Makhmalbaf

Perspectiva Internacional – 65 min. | Cor | 2023 | Irã, Afeganistão, Reino Unido

Data: 30/10/2024

Horário: 20:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 5 Olhe Nos Meus Olhos

Dirigido por Lana Wilson

Perspectiva Internacional – 116 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 20:30

Local: Espaço Augusta Sala 2 Persistente

Dirigido por Majid-Reza Mostafavi

Perspectiva Internacional – 112 min. | Cor | 2024 | Irã

Data: 30/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6 Harvest

Dirigido por Athina Rachel Tsangari

Perspectiva Internacional – 131 min. | Cor | 2024 | Reino Unido, Alemanha, Grécia, França, EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 21:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2 Paris, Texas

Dirigido por Wim Wenders

Apresentação Especial – 148 min. | Cor | 1984 | Alemanha, França

Data: 30/10/2024

Horário: 21:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1 Ernest Cole: Achados e Perdidos

Dirigido por Raoul Peck

Homenagem – 106 min. | Cor | 2024 | França, EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 21:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2 Segundo Prêmio

Dirigido por Isaki Lacuesta, Pol Rodríguez

Perspectiva Internacional – 109 min. | Cor | 2024 | Espanha, França

Data: 30/10/2024

Horário: 21:30

Local: Cinesystem Morumbi Town Sala 8 A Esposa Solitária

Dirigido por Satyajit Ray

Foco Índia – 117 min. | P&B | 1964 | Índia

Data: 30/10/2024

Horário: 21:30

Local: Kinoplex Itaim Sala 1 O Apicultor

Dirigido por Theo Angelopoulos

Retrospectiva – 122 min. | Cor | 1986 | Grécia, França

Data: 30/10/2024

Horário: 21:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4 Kalak

Dirigido por Isabella Eklöf

Perspectiva Internacional – 120 min. | Cor | 2023 | Dinamarca, Groenlândia, Suécia, Noruega, Finlândia, Holanda

Data: 30/10/2024

Horário: 21:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5 An Almost Christmas Story

Dirigido por David Lowery

1ª Mostrinha – 21 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 21:40

Local: Espaço Augusta Sala 1 Véspera de Natal em Miller’s Point

Dirigido por Tyler Taormina

Perspectiva Internacional – 106 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 30/10/2024

Horário: 21:40

Local: Espaço Augusta Sala 1 Luz Fantasma

Dirigido por Kelly O’Sullivan, Alex Thompson

Perspectiva Internacional – 115 min. | Cor | 2024

Data: 30/10/2024

Horário: 21:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 4 Morichales

Dirigido por Chris Gude

Perspectiva Internacional – 83 min. | Cor | 2024 | EUA, Colômbia

Data: 30/10/2024

Horário: 22:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3 Tiguere

Dirigido por José María Cabral

Perspectiva Internacional – 84 min. | Cor | 2024 | República Dominicana

Data: 30/10/2024

Horário: 22:00

Local: Reserva Cultural - Sala 3 e 4 Aqui as Crianças Não Brincam Juntas

Dirigido por Mohsen Makhmalbaf

Perspectiva Internacional – 62 min. | Cor | 2024 | Irã, Reino Unido

Data: 30/10/2024

Horário: 22:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.

Até quando vai a Mostra de Cinema de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive —não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para organização da programação do evento e organização da lista. A escolha dos filmes é realizada pela repórter humana que assina essa matéria.