Nova aquisição da Arezzo, Paris Texas inaugura pop up stores no Brasil

Menos de dois meses após a compra da Vicenza, a Arezzo se voltou ao mercado internacional e adquiriu sua primeira marca fora do Brasil, a italiana queridinha das celebridades Paris Texas. A compra, que ocorreu no início do mês, já chegou ao país. Na noite de ontem, 15, foram inauguradas três pop up stores dentro das lojas da NK Store, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

"A estratégia para o mercado brasileiro é manter a parceria com a NK Store que já realiza um excelente trabalho, pois não temos planos de abertura de lojas Paris Texas no Brasil em 2023. Para celebrarmos este momento junto a NK, fizemos um incremento do mix da marca e diversas novidades estarão a disponível dos clientes da NK", explica Milena Penteado, Diretora Executiva Arezzo&Co.

Fundada em 2015 em Milão por Annamaria Brivio e Massimo Baltimora, a Paris Texas rapidamente se destacou pela capacidade de ditar tendências, criando produtos icônicos, numa trajetória que alia crescimento acelerado e alta rentabilidade.

Com a transação, a Arezzo&Co adquire 65% do capital da companhia. Os fundadores permanecem com 35% do negócio e se mantém à frente das operações.

"Neste momento estratégico importante temos várias frentes de trabalho e uma delas é ampliar a presença de marcas brasileiras na Europa, por meio dos relacionamentos já construídos pela marca localmente, incluindo fábricas e clientes. Em paralelo, o projeto prevê usarmos toda nossa estrutura americana, como nossa plataforma omnichanel, nosso time comercial e a estrutura local já existente, para alavancarmos as vendas da marca no mercado americano, que ainda são tímidas, apesar do grande awareness, que a marca já possui. Vemos um potencial enorme da marca nos EUA", diz Penteado.

O encontro da Itália com o Brasil

Com cortinas de veludo, mobiliário inspirados no design italiano e tapetes em tons de rosa e fúcsia, as lojas temporárias foram inspiradas na flagship da marca em Paris. "A Paris Texas tem um coolness que a gente adora. A marca imprime uma imagem linda e um produto incrível. Esse casamento está muito alinhado com o que fazemos na NK. Descobrimos a marca quando ainda era um segredo do mercado. Quando apresentamos para o mercado brasileiro, foi muito bem aceito por complementar nosso mix perfeitamente", diz Natalie Klein, fundadora da NK Store.

Dentre os produtos, diferentes modelos de botas e sandálias, com valores entre R$ 4 mil e R$ 10 mil.

Além de emprestar o espaço físico, está nos planos da marca dividir uma coleção. "Fazer uma collab é um caminho natural para uma parceria como essa, acredito que as duas marcas têm dna parecido. Temos um know how e um olhar treinado para traduzir e editar o que as marcas internacionais tem de melhor", comenta Klein.

