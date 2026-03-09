BBB 26: Paredão definido? Enquete indica quem deve ser o próximo a dar tchau

A disputa do sexto Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Segundo o levantamento do Votalhada, Babu está mais cotado para sair, mas Milena também aparece com rejeição.

O que dizem as pesquisas?

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 23, apontam o participante que deve sair na terça-feira, 10. Em todas ela, Babu está muito à frente para sair.

Na média das enquetes do Votalhada, Babu lidera a rejeição com 58,25% dos votos. Milena aparece logo atrás, com 38,70%, enquanto Chaiany surge em posição mais confortável, com apenas 3,12%.

No X, antigo Twitter, a situação é ainda mais expressiva para Babu. A média aponta 78,15% dos votos pela eliminação da sister. Milena soma 18,83%, e Chaiany fica com apenas 3,03%.

Já no YouTube, o resultado se mostra um pouco menos favorável para o segundo lugar. Babu também lidera, com média de 58,04%, seguida por Milena, que registra 37,62%. Chaiany aparece novamente em terceiro, com 4,71%.

No Instagram, Babu também lidera com folga, com média de 71,27%, seguida por Milena, que registra 27,07%. Chaiany aparece novamente em terceiro, com 1,67%.

Babu não é inanimidade

Já no resultado consolidado dos sites, o primeiro lugar não é do veterano. Milena aparece com 51,40%, Babu com 46,74%, enquanto Chaiany registra 1,77%.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Resultados consolidados

Sites: Babu 46,83% x Chaiany 1,77% x Milena 51,4o%

YouTube: Babu 58,04% x Chaiany 4,71% x Milena 37,62%

Twitter: Babu 78,15% x Chaiany 3,03% x Milena 18,83%

Instagram: Babu 71,27% x Chaiany 1,67% x Milena 27,07%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 58,95% x Chaiany 3,23% x Milena 37,88%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.