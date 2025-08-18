Com produções originais e locais, streaming chinês desafia Netflix e Amazon no Sudeste Asiático

Na região desde 2016, serviços de streaming dos EUA ainda dominam o mercado em vários países, com cerca de 60% de participação em Singapura, por exemplo (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Redator
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09h17.
Serviços de streaming chineses estão conquistando cada vez mais espaço no sudeste asiático, com empresas como iQiyi, subsidiária do Baidu, e Tencent investindo em produções originais em países como Tailândia, Indonésia e Malásia. A expansão é parte da estratégia de internacionalização das plataformas, que buscam diversificar receita diante da crescente concorrência no mercado doméstico.
"Fora da China continental, o sudeste asiático é um dos nossos mercados mais importantes", segundo Yang Xiaowei, co-diretor da subsidiária tailandesa da iQiyi, durante evento de tecnologia em Bangkok. Para disputar esse mercado, a empresa está mudando sua estratégia para focar em conteúdo original.
Frequentemente comparada à Netflix, a iQiyi tem ampliado sua atuação na região desde 2019, oferecendo serviços gratuitos com anúncios e assinaturas de baixo custo, equivalentes a poucos dólares. Hoje, a empresa contabiliza cerca de 36 milhões de pagantes mensais no sudeste asiático.
No catálogo tailandês, mais de 60% dos 9 mil títulos disponíveis são chineses. No entanto, a empresa tem planos para lançar de quatro a seis produções locais por ano, investindo até US$ 1,54 milhão em cada uma. Na lista de prioridades, estão gêneros populares, como dramas de amor entre garotos e entre garotas, e programas de variedades.
Na Indonésia e na Malásia, a iQiyi também planeja lançar conteúdo original ainda em 2025. Em junho, ela firmou parceria com a Telkomsel, maior operadora móvel da Indonésia, para produzir seis dramas com estúdios locais, promovendo seu serviço para cerca de 170 milhões de usuários.
A rival Tencent, por sua vez, atua na região desde 2019 com o serviço WeTV, também focado em produções originais. Desde o ano passado, a empresa está produzindo diversos programas de ídolos com talentos da Tailândia e região. Um deles deu origem à boy band NexT1de, já com popularidade em ascensão.
Plataformas norte-americanas, como Netflix e Amazon Prime Video, chegaram à região por volta de 2016 e ainda dominam o mercado em vários países, com cerca de 60% de participação em Singapura, por exemplo. Mas empresas chinesas vêm rapidamente ganhando terreno.Especialistas apontam fatores culturais e demográficos como aliados da expansão chinesa, já que no Sudeste Asiático há grande população originada no país. Na Tailândia, estima-se que metade do conteúdo popular entre espectadores seja chinês, segundo Shuhei Hashimoto, consultor da alemã Roland Berger.
Com isso, plataformas chinesas atualmente respondem por cerca de 40% do mercado tailandês, superando os 30% de provedores dos EUA. O modelo gratuito com anúncios contribui para que a audiência real seja ainda maior.
Apesar de menor que os mercados da China ou dos EUA, o sudeste asiático apresenta grande potencial de crescimento, impulsionado por uma população jovem e com aumento da renda. A Statista projeta que o mercado de streaming da região alcance US$ 6,8 bilhões até 2030, um crescimento de 49% em relação a 2024.
Além do streaming, a influência chinesa na região se estende a outros produtos e marcas — de eletrodomésticos a veículos elétricos e ferramentas de inteligência artificial —, reforçando a presença cultural e comercial da China no sudeste asiático.