Com produções originais e locais, streaming chinês desafia Netflix e Amazon no Sudeste Asiático

Serviços de streaming chineses estão conquistando cada vez mais espaço no sudeste asiático, com empresas como iQiyi, subsidiária do Baidu, e Tencent investindo em produções originais em países como Tailândia, Indonésia e Malásia. A expansão é parte da estratégia de internacionalização das plataformas, que buscam diversificar receita diante da crescente concorrência no mercado doméstico.

"Fora da China continental, o sudeste asiático é um dos nossos mercados mais importantes", segundo Yang Xiaowei, co-diretor da subsidiária tailandesa da iQiyi, durante evento de tecnologia em Bangkok. Para disputar esse mercado, a empresa está mudando sua estratégia para focar em conteúdo original.

Frequentemente comparada à Netflix, a iQiyi tem ampliado sua atuação na região desde 2019, oferecendo serviços gratuitos com anúncios e assinaturas de baixo custo, equivalentes a poucos dólares. Hoje, a empresa contabiliza cerca de 36 milhões de pagantes mensais no sudeste asiático.

No catálogo tailandês, mais de 60% dos 9 mil títulos disponíveis são chineses. No entanto, a empresa tem planos para lançar de quatro a seis produções locais por ano, investindo até US$ 1,54 milhão em cada uma. Na lista de prioridades, estão gêneros populares, como dramas de amor entre garotos e entre garotas, e programas de variedades.

Na Indonésia e na Malásia, a iQiyi também planeja lançar conteúdo original ainda em 2025. Em junho, ela firmou parceria com a Telkomsel, maior operadora móvel da Indonésia, para produzir seis dramas com estúdios locais, promovendo seu serviço para cerca de 170 milhões de usuários.

A rival Tencent, por sua vez, atua na região desde 2019 com o serviço WeTV, também focado em produções originais. Desde o ano passado, a empresa está produzindo diversos programas de ídolos com talentos da Tailândia e região. Um deles deu origem à boy band NexT1de, já com popularidade em ascensão.

Concorrência com serviços dos EUA

Plataformas norte-americanas, como Netflix e Amazon Prime Video, chegaram à região por volta de 2016 e ainda dominam o mercado em vários países, com cerca de 60% de participação em Singapura, por exemplo. Mas empresas chinesas vêm rapidamente ganhando terreno.

Especialistas apontam fatores culturais e demográficos como aliados da expansão chinesa, já que no Sudeste Asiático há grande população originada no país. Na Tailândia, estima-se que metade do conteúdo popular entre espectadores seja chinês, segundo Shuhei Hashimoto, consultor da alemã Roland Berger.

Com isso, plataformas chinesas atualmente respondem por cerca de 40% do mercado tailandês, superando os 30% de provedores dos EUA. O modelo gratuito com anúncios contribui para que a audiência real seja ainda maior.

Apesar de menor que os mercados da China ou dos EUA, o sudeste asiático apresenta grande potencial de crescimento, impulsionado por uma população jovem e com aumento da renda. A Statista projeta que o mercado de streaming da região alcance US$ 6,8 bilhões até 2030, um crescimento de 49% em relação a 2024.

Além do streaming, a influência chinesa na região se estende a outros produtos e marcas — de eletrodomésticos a veículos elétricos e ferramentas de inteligência artificial —, reforçando a presença cultural e comercial da China no sudeste asiático.