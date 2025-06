Mundial de Clubes já é considerado 'mais global' do que a Copa do Mundo e pagará prêmio histórico

Neste sábado começa o Mundial de Clubes da Fifa. Essa primeira edição do torneio organizado pela Fifa, que muitos estão chamando de Super Mundial, tem elementos suficientes para ser chamado de "global".

São 32 times de seis continentes disputando um prêmio de R$ 5,5 bilhões, o maior já distribuído na história do futebol. Quatro brasileiros estão nesta edição: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Enquanto o formato anterior era um evento anual com apenas sete equipes, a nova versão vai ocorrer a cada quatro anos, seguindo o mesmo intervalo de tempo da Copa do Mundo, Eurocopa e afins.

A FIFA prevê que jogadores de quase 90 países participem do Mundial de Clubes —mais do que o número de países que já competiram em todas as edições da Copa do Mundo.

A imigração no futebol

Países que costumam ser rígidos em relação à imigração recebem jogadores estrangeiros em suas ligas nacionais de futebol. Há mais de 1.000 brasileiros, 200 espanhóis e 100 nigerianos atuando nas principais divisões da Ásia. Segundo dados do Football Observatory, uma instituição de pesquisa, a média de jogadores expatriados nos clubes ao redor do mundo aumentou de 5,4 em 2017 para 6,5 em 2023—um crescimento de 20%. Enquanto a globalização recua em muitos setores, ela prospera no futebol.