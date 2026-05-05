Padrão milionário: os salários dos CEOs de Hollywood

Hollywood nunca foi exatamente conhecida pela modéstia, e os salários dos executivos que comandam as maiores empresas do entretenimento norte-americano confirmam isso.

Em 2025, David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, recebeu a maior quantia entre os chefes das empresas de mídia. O executivo embolsou US$ 165 milhões com a venda da empresa, mais que o triplo do que recebeu no ano anterior, segundo levantamento anual do Hollywood Reporter, feito com base em registros regulatórios das empresas.

Comparativamente, a média de remuneração de CEOs nos Estados Unidos, considerando todas as áreas da economia, foi de US$ 29,4 milhões em 2025, de acordo com a consultoria Equilar. Em Hollywood, esse número representa o piso, não o teto.

Zaslav, Cavanagh e Emanuel lideram o ranking

O valor do pacote de Zaslav não é recorde nem para o setor, nem para o próprio empresário.

Em 2021, ele mesmo havia recebido US$ 246,6 milhões, turbinado por um grant de opções de ações de US$ 202 milhões, ligado a uma extensão de contrato e à fusão com a WarnerMedia.

Mas o que pode superar ambos os valores é sua indenização de saída da Warner Bros Discovery, estimada entre US$ 550 milhões e US$ 887 milhões. O valor depende das avaliações das ações das empresas e do momento em que a fusão com a Paramount for concluída.

Em votação não vinculante em abril, 82% dos acionistas da WBD rejeitaram o pacote de saída.

Em segundo lugar no ranking de 2025 está Michael Cavanagh, da Comcast, com US$ 71,8 milhões. O pagamento é mais que o dobro dos US$ 28,3 milhões que recebeu em 2024.

Boa parte do aumento veio de prêmios em ações ligados à sua promoção ao cargo de co-CEO, que assumiu ao longo do ano. Logo atrás está Ari Emanuel, CEO da TKO, com US$ 67,3 milhões, alta de 272% em relação a 2024.

David Ellison, que concluiu a aquisição da Paramount pela Skydance em agosto de 2025, recebeu mais de US$ 63 milhões, majoritariamente em ações que vencem ao longo de cinco anos.

Do outro lado da disputa, Ted Sarandos e Greg Peters, co-CEOs da Netflix, ficaram com US$ 53,9 milhões e US$ 53,2 milhões, respectivamente, ambos com quedas em relação ao ano anterior.

Bob Iger, recém-saído da Disney, recebeu US$ 45,8 milhões. Seu sucessor, Josh D'Amaro, poderá receber US$ 38 milhões em 2026.

Na outra ponta do espectro, Andy Jassy, CEO da Amazon, recebeu apenas US$ 2,1 milhões em remuneração total — mas detém mais de US$ 600 milhões em ações da empresa.

Reed Hastings, cofundador da Netflix, recebeu US$ 1,2 milhão e deve deixar o conselho de administração em junho após quase 30 anos ligado à empresa.

Ações nem sempre acompanham os salários

O descolamento entre desempenho das ações e remuneração dos executivos é um padrão que se repete no setor.

Segundo dados do ISS-Corporate citados pelo Hollywood Reporter, empresas de mídia e entretenimento listadas no S&P 500 registraram aumento mediano de 117% na remuneração de CEOs em 2025, enquanto o retorno total ao acionista caiu 28,6% no mesmo período.

"A remuneração executiva tem crescido em toda a América corporativa", disse Chris Crawford, diretor-gerente de compensação executiva da consultoria Gallagher ao veículo.

Veja a lista completa dos CEOs com maiores remunerações de Hollywood em 2025

CEO (Empresa) Remuneração 2025 Remuneração 2024 Variação anual Valorização das ações em 2025 David Zaslav (Warner Bros. Discovery) US$ 165M US$ 51,9M +218% +170% Michael Cavanagh (Comcast) US$ 71,8M US$ 28,3M +154% -17% Ari Emanuel (TKO) US$ 67,3M US$ 18,1M +272% +47% David Ellison (Paramount Skydance) US$ 63,2M N/D N/D +30% Jeff Shell (Paramount Skydance)* US$ 60,7M N/D N/D +30% Ted Sarandos (Netflix) US$ 53,9M US$ 61,9M -15% +6% Greg Peters (Netflix) US$ 53,2M US$ 60,3M -13% +6% Bob Iger (Walt Disney) US$ 45,8M US$ 41,1M +11% +19% Mark Shapiro (TKO) US$ 42,6M US$ 31,9M +34% +47% Brian Roberts (Comcast) US$ 35,1M US$ 33,9M +4% -17% Sean Gamble (Cinemark) US$ 10,8M US$ 9,8M +10% -17% Andy Jassy (Amazon) US$ 2,1M** US$ 1,6M +31% +5% Reed Hastings (Netflix) US$ 1,2M US$ 1,7M -29% +6%

*Jeff Shell foi demitido da presidência da Paramount em abril de 2025, em meio a uma disputa jurídica.

**Jassy detém mais de US$ 600 milhões em ações da Amazon. Fonte: Hollywood Reporter, com base em registros regulatórios das empresas.