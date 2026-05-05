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Padrão milionário: os salários dos CEOs de Hollywood

Em um ano de grandes transações, fusões e investimentos em Hollywood, os chefes por trás das maiores empresas da indústria ficaram mais ricos

Salários de Hollywood: os CEOs das maiores empresas da indústria faturaram milhões em 2025 (Divulgação/ Montagem EXAME)

Salários de Hollywood: os CEOs das maiores empresas da indústria faturaram milhões em 2025 (Divulgação/ Montagem EXAME)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05h36.

Hollywood nunca foi exatamente conhecida pela modéstia, e os salários dos executivos que comandam as maiores empresas do entretenimento norte-americano confirmam isso.

Em 2025, David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, recebeu a maior quantia entre os chefes das empresas de mídia. O executivo embolsou US$ 165 milhões com a venda da empresa, mais que o triplo do que recebeu no ano anterior, segundo levantamento anual do Hollywood Reporter, feito com base em registros regulatórios das empresas.

Comparativamente, a média de remuneração de CEOs nos Estados Unidos, considerando todas as áreas da economia, foi de US$ 29,4 milhões em 2025, de acordo com a consultoria Equilar. Em Hollywood, esse número representa o piso, não o teto.

Zaslav, Cavanagh e Emanuel lideram o ranking

O valor do pacote de Zaslav não é recorde nem para o setor, nem para o próprio empresário.

Em 2021, ele mesmo havia recebido US$ 246,6 milhões, turbinado por um grant de opções de ações de US$ 202 milhões, ligado a uma extensão de contrato e à fusão com a WarnerMedia.

Mas o que pode superar ambos os valores é sua indenização de saída da Warner Bros Discovery, estimada entre US$ 550 milhões e US$ 887 milhões. O valor depende das avaliações das ações das empresas e do momento em que a fusão com a Paramount for concluída.

Em votação não vinculante em abril, 82% dos acionistas da WBD rejeitaram o pacote de saída.

Em segundo lugar no ranking de 2025 está Michael Cavanagh, da Comcast, com US$ 71,8 milhões. O pagamento é mais que o dobro dos US$ 28,3 milhões que recebeu em 2024.

Boa parte do aumento veio de prêmios em ações ligados à sua promoção ao cargo de co-CEO, que assumiu ao longo do ano. Logo atrás está Ari Emanuel, CEO da TKO, com US$ 67,3 milhões, alta de 272% em relação a 2024.

David Ellison, que concluiu a aquisição da Paramount pela Skydance em agosto de 2025, recebeu mais de US$ 63 milhões, majoritariamente em ações que vencem ao longo de cinco anos.

Do outro lado da disputa, Ted Sarandos e Greg Peters, co-CEOs da Netflix, ficaram com US$ 53,9 milhões e US$ 53,2 milhões, respectivamente, ambos com quedas em relação ao ano anterior.

Bob Iger, recém-saído da Disney, recebeu US$ 45,8 milhões. Seu sucessor, Josh D'Amaro, poderá receber US$ 38 milhões em 2026.

Na outra ponta do espectro, Andy Jassy, CEO da Amazon, recebeu apenas US$ 2,1 milhões em remuneração total — mas detém mais de US$ 600 milhões em ações da empresa.

Reed Hastings, cofundador da Netflix, recebeu US$ 1,2 milhão e deve deixar o conselho de administração em junho após quase 30 anos ligado à empresa.

Ações nem sempre acompanham os salários

O descolamento entre desempenho das ações e remuneração dos executivos é um padrão que se repete no setor.

Segundo dados do ISS-Corporate citados pelo Hollywood Reporter, empresas de mídia e entretenimento listadas no S&P 500 registraram aumento mediano de 117% na remuneração de CEOs em 2025, enquanto o retorno total ao acionista caiu 28,6% no mesmo período.

"A remuneração executiva tem crescido em toda a América corporativa", disse Chris Crawford, diretor-gerente de compensação executiva da consultoria Gallagher ao veículo.

 Veja a lista completa dos CEOs com maiores remunerações de Hollywood em 2025

CEO (Empresa)Remuneração 2025Remuneração 2024Variação anualValorização das ações em 2025
David Zaslav (Warner Bros. Discovery)US$ 165MUS$ 51,9M+218%+170%
Michael Cavanagh (Comcast)US$ 71,8MUS$ 28,3M+154%-17%
Ari Emanuel (TKO)US$ 67,3MUS$ 18,1M+272%+47%
David Ellison (Paramount Skydance)US$ 63,2MN/DN/D+30%
Jeff Shell (Paramount Skydance)*US$ 60,7MN/DN/D+30%
Ted Sarandos (Netflix)US$ 53,9MUS$ 61,9M-15%+6%
Greg Peters (Netflix)US$ 53,2MUS$ 60,3M-13%+6%
Bob Iger (Walt Disney)US$ 45,8MUS$ 41,1M+11%+19%
Mark Shapiro (TKO)US$ 42,6MUS$ 31,9M+34%+47%
Brian Roberts (Comcast)US$ 35,1MUS$ 33,9M+4%-17%
Sean Gamble (Cinemark)US$ 10,8MUS$ 9,8M+10%-17%
Andy Jassy (Amazon)US$ 2,1M**US$ 1,6M+31%+5%
Reed Hastings (Netflix)US$ 1,2MUS$ 1,7M-29%+6%

*Jeff Shell foi demitido da presidência da Paramount em abril de 2025, em meio a uma disputa jurídica.

**Jassy detém mais de US$ 600 milhões em ações da Amazon. Fonte: Hollywood Reporter, com base em registros regulatórios das empresas.

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