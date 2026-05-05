Padrão milionário: os salários dos CEOs de Hollywood

Salários de Hollywood: os CEOs das maiores empresas da indústria faturaram milhões em 2025 (Divulgação/ Montagem EXAME)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de maio de 2026 às 05h36.
Hollywood nunca foi exatamente conhecida pela modéstia, e os salários dos executivos que comandam as maiores empresas do entretenimento norte-americano confirmam isso.
Em 2025, David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, recebeu a maior quantia entre os chefes das empresas de mídia. O executivo embolsou US$ 165 milhões com a venda da empresa, mais que o triplo do que recebeu no ano anterior, segundo levantamento anual do Hollywood Reporter, feito com base em registros regulatórios das empresas.
Comparativamente, a média de remuneração de CEOs nos Estados Unidos, considerando todas as áreas da economia, foi de US$ 29,4 milhões em 2025, de acordo com a consultoria Equilar. Em Hollywood, esse número representa o piso, não o teto.
O valor do pacote de Zaslav não é recorde nem para o setor, nem para o próprio empresário.
Em 2021, ele mesmo havia recebido US$ 246,6 milhões, turbinado por um grant de opções de ações de US$ 202 milhões, ligado a uma extensão de contrato e à fusão com a WarnerMedia.
Mas o que pode superar ambos os valores é sua indenização de saída da Warner Bros Discovery, estimada entre US$ 550 milhões e US$ 887 milhões. O valor depende das avaliações das ações das empresas e do momento em que a fusão com a Paramount for concluída.
Em votação não vinculante em abril, 82% dos acionistas da WBD rejeitaram o pacote de saída.
Em segundo lugar no ranking de 2025 está Michael Cavanagh, da Comcast, com US$ 71,8 milhões. O pagamento é mais que o dobro dos US$ 28,3 milhões que recebeu em 2024.
Boa parte do aumento veio de prêmios em ações ligados à sua promoção ao cargo de co-CEO, que assumiu ao longo do ano. Logo atrás está Ari Emanuel, CEO da TKO, com US$ 67,3 milhões, alta de 272% em relação a 2024.
David Ellison, que concluiu a aquisição da Paramount pela Skydance em agosto de 2025, recebeu mais de US$ 63 milhões, majoritariamente em ações que vencem ao longo de cinco anos.
Do outro lado da disputa, Ted Sarandos e Greg Peters, co-CEOs da Netflix, ficaram com US$ 53,9 milhões e US$ 53,2 milhões, respectivamente, ambos com quedas em relação ao ano anterior.
Bob Iger, recém-saído da Disney, recebeu US$ 45,8 milhões. Seu sucessor, Josh D'Amaro, poderá receber US$ 38 milhões em 2026.
Na outra ponta do espectro, Andy Jassy, CEO da Amazon, recebeu apenas US$ 2,1 milhões em remuneração total — mas detém mais de US$ 600 milhões em ações da empresa.
Reed Hastings, cofundador da Netflix, recebeu US$ 1,2 milhão e deve deixar o conselho de administração em junho após quase 30 anos ligado à empresa.
O descolamento entre desempenho das ações e remuneração dos executivos é um padrão que se repete no setor.
Segundo dados do ISS-Corporate citados pelo Hollywood Reporter, empresas de mídia e entretenimento listadas no S&P 500 registraram aumento mediano de 117% na remuneração de CEOs em 2025, enquanto o retorno total ao acionista caiu 28,6% no mesmo período.
"A remuneração executiva tem crescido em toda a América corporativa", disse Chris Crawford, diretor-gerente de compensação executiva da consultoria Gallagher ao veículo.
|CEO (Empresa)
|Remuneração 2025
|Remuneração 2024
|Variação anual
|Valorização das ações em 2025
|David Zaslav (Warner Bros. Discovery)
|US$ 165M
|US$ 51,9M
|+218%
|+170%
|Michael Cavanagh (Comcast)
|US$ 71,8M
|US$ 28,3M
|+154%
|-17%
|Ari Emanuel (TKO)
|US$ 67,3M
|US$ 18,1M
|+272%
|+47%
|David Ellison (Paramount Skydance)
|US$ 63,2M
|N/D
|N/D
|+30%
|Jeff Shell (Paramount Skydance)*
|US$ 60,7M
|N/D
|N/D
|+30%
|Ted Sarandos (Netflix)
|US$ 53,9M
|US$ 61,9M
|-15%
|+6%
|Greg Peters (Netflix)
|US$ 53,2M
|US$ 60,3M
|-13%
|+6%
|Bob Iger (Walt Disney)
|US$ 45,8M
|US$ 41,1M
|+11%
|+19%
|Mark Shapiro (TKO)
|US$ 42,6M
|US$ 31,9M
|+34%
|+47%
|Brian Roberts (Comcast)
|US$ 35,1M
|US$ 33,9M
|+4%
|-17%
|Sean Gamble (Cinemark)
|US$ 10,8M
|US$ 9,8M
|+10%
|-17%
|Andy Jassy (Amazon)
|US$ 2,1M**
|US$ 1,6M
|+31%
|+5%
|Reed Hastings (Netflix)
|US$ 1,2M
|US$ 1,7M
|-29%
|+6%
*Jeff Shell foi demitido da presidência da Paramount em abril de 2025, em meio a uma disputa jurídica.
**Jassy detém mais de US$ 600 milhões em ações da Amazon. Fonte: Hollywood Reporter, com base em registros regulatórios das empresas.