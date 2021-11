Os três hábitos de Warren Buffett que separam os sonhadores dos fazedores

Muitas pessoas admiram a carreira de Warren Buffett, o investidor bilionário e CEO da Berkshire Hathaway, e observam suas atitudes para alcançar o sucesso.

O bilionário compartilha algumas lições simples de negócios e sucesso profissional. A maioria delas parte do puro bom senso do investidor. Ele já deu dica simples para o sucesso e revelou a regra de outro para ter filhos bem-sucedidos.

Além de sua famosa frase sobre estratégia e sucesso."Não é necessário fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários." Alguns dos maiores sucessos da vida do fundador da oitava empresa mais valiosa do mundo vêm dos hábitos diários que ele coloca em prática.

De acordo com o especialista em liderança Marcel Schwantes em artigo publicado no site Inc, Buffett tem atitudes bem consistentes que mostram o que separa os sonhadores dos fazedores. A lição é que o caminho do sucesso é sonhar menos e fazer mais.

Conheça os três hábitos de Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de sua geração, para alcançar o sucesso.

1. Cerque-se das pessoas certas

Buffett disse para alguns estudantes universitários: "Você se moverá na direção das pessoas com quem se associa. Portanto, é importante se associar com pessoas que são melhores do que você."

Como diz o ditado famoso, somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. E dependendo de com quem você se associa no trabalho, isso pode perturbar seu pensamento, sistema de crenças e como você toma decisões.

2. Não demore para tomar decisões

Você já deve demorado muito tempo para tomar uma decisão e não fez nada quando deveria ter agido? Buffett chama isso de "chupar o dedo". É protelar, procrastinar e evitar algo que pode ter sido sua melhor aposta para atingir seus objetivos. Todos nós somos culpados disso.

Como acontece com a maioria das decisões importantes na vida, faça uma pesquisa completa, obtenha todas as informações e aja rapidamente em sua decisão.

3. Invista em você mesmo

De acordo com Buffett, um dos segredos do seu sucesso é ir para a cama um pouco mais esperto a cada dia. Ao investir em si mesmo, especialmente aprimorando suas habilidades de comunicação, Buffett diz que você " valerá 50% mais do que agora".

Se você não consegue se comunicar bem nos negócios, Buffett avisa, "é como piscar para uma garota no escuro - nada acontece. Você pode ter todo o poder intelectual do mundo, mas precisa ser capaz de transmiti-lo. E a transmissão é comunicação".

