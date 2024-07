Os melhores filmes de 2024 até agora, segundo ranking da EXAME POP

O nascimento de um novo messias, a aventura na complexidade da chegada à adolescência, uma guerra épica entre dois titãs, uma partida decisiva de tênis. Metade do ano já foi, mas a indústria cinematográfica segue a agenda de estreias que convidam o público a pagar pelo entrada, escolher o combo da pipoca e mergulhar de cabeça no cinema. Algumas delas, como é em todos os anos, acabam valendo mais o preço do ingresso do que outras.

Apesar de grandes lançamentos como "Duna: Parte 2" e "Planeta dos Macados: O Reinado", sequências que ganharam o público e lotaram as salas de cinema, a corrida pela maior bilheteria de 2024 está mais engasgada neste ano do que no anterior. Se já no primeiro trimestre de 2023 "Super Mario Bros. - O Filme" batia US$ 1,3 bilhão em vendas — "Barbie" (US$ 1,4 bilhão) e "Oppenheimer" (US$ 894 milhões), ambos lançados no início do segundo semestre —, a grande aposta dos próximos meses segue com "Divertida Mente 2", que conseguiu atingir US$ 1,019 bilhão nesta segunda-feira, 1º, segundo Box Office Mojo.

Apesar do apelo menor nas salas, a bilheteria pouco diz sobre a qualidade dos lançamentos do ano. Até aqui, foram boas apostas nos cinemas no que tange o sucesso de crítica — muitas delas eletivas para as grandes premiações do ano que vem, como o Oscar, Globo de Ouro, Critics' Choice Awards, entre outros. A EXAME POP separou um ranking original dos melhores 10 filmes lançados até o momento, considerando como parâmetro para essa lista roteiro, direção, elenco, trilha sonora e relevância para o público. Confira:

Os 10 melhores filmes de 2024 até agora, segundo a EXAME POP

Duna: Parte 2

Sinopse: Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever.

Onde assistir: Max, Prime Video e Apple TV (aluguel)

Leia a crítica da EXAME e entrevista com elenco aqui.

Divertida Mente 2

Sinopse: Com um salto temporal, Riley se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle também está passando por uma adaptação para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Leia a crítica da EXAME aqui.

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Sinopse:A jovem Furiosa cai nas mãos de uma grande horda de motoqueiros liderada pelo senhor da guerra Dementus. Varrendo Wasteland, eles encontram a Cidadela, presidida pelo Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pelo domínio, Furiosa logo se vê em uma batalha ininterrupta para voltar para casa.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Rivais

Sinopse: Um campeão de tênis do Grand Slam se vê do outro lado da rede do outrora promissor e agora esgotado Patrick, seu ex-melhor amigo e ex-namorado de sua esposa.

Onde assistir: Prime Vídeo e Apple TV (aluguel)

Guerra Civil

Sinopse: Aborda os registros de quatro jornalistas sobre uma guerra civil fictícia nos Estados Unidos, polarizada.

Onde assistir: Prime Vídeo e Apple TV (aluguel)

Leia a crítica da EXAME e entrevista com elenco aqui.

Um Lugar Silencioso: Dia Um

Sinopse: Uma mulher luta pela sobrevivência durante uma invasão alienígena na cidade de Nova York.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

Sinopse:Lou trabalha em uma academia e se apaixona por Jackie, uma ambiciosa fisiculturista que está indo para Las Vegas para perseguir seu sonho. O amor delas logo leva à violência quando elas são puxadas para dentro da teia da família criminosa de Lou.

Onde assistir: Prime Vídeo e Apple TV (aluguel)