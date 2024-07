Lançamento de 'Wicked' é adiantado para evitar competição com 'Moana 2'; veja data

A adaptação de "Wicked", da Broadway para o cinema, teve sua data de lançamento antecipada para 22 de novembro, cinco dias antes do planejado. Inicialmente, o filme estrearia em 27 de novembro, mesma data de lançamento de "Moana 2", da Disney. A mudança evita a competição direta com outro musical que atrai um público feminino semelhante. No entanto, "Wicked" enfrentará "Gladiator II", da Paramount, no mesmo dia, embora haja menos sobreposição de público entre os dois filmes. As informações são da Variety.

Esta é a segunda alteração na data de lançamento de "Wicked: Parte Um", que originalmente estava programado para 25 de dezembro. A Universal adiantou a estreia para o feriado de Ação de Graças, evitando a concorrência de outros lançamentos natalinos como "Mufasa: The Lion King" e "Sonic the Hedgehog 3". Jon M. Chu, diretor de "Crazy Rich Asians" e "In the Heights", está à frente da adaptação em duas partes, com a segunda prevista para 26 de novembro de 2025.

Prelúdio de 'O Mágico de Oz'

"Wicked" é um prelúdio de "O Mágico de Oz", adaptado do popular musical da Broadway. A história acompanha Elphaba (Cynthia Erivo), a Bruxa Má do Oeste, e Glinda (Ariana Grande), a Bruxa Boa, mostrando como sua improvável amizade é desfeita por forças externas. O elenco também inclui Jonathan Bailey como Fiyero, Michelle Yeoh como Madame Morrible, Ethan Slater como Boq e Bowen Yang como Pfannee.

Com uma base de fãs global que supera 30 milhões de pessoas, "Wicked" é uma das apostas mais ambiciosas da Universal para o ano. O trailer teaser lançado durante o Super Bowl já acumulou 230 milhões de visualizações online. O musical original arrecadou US$ 2,5 bilhões (R$ 11 bilhões) ao longo de 21 anos de exibição mundial, estabelecendo altas expectativas para a adaptação cinematográfica.

A nova data de lançamento coloca "Wicked" em competição direta com "Gladiator II" e "Bonhoeffer", da Angel Studios, criando um cenário semelhante ao fenômeno "Barbenheimer", onde dois grandes filmes atraem públicos distintos, mas complementares. Enquanto isso, "Moana 2" será o único grande lançamento em 27 de novembro, abrindo espaço para possíveis contraprogramações de filmes de ação ou terror de baixo orçamento.

"Wicked" é produzido por Marc Platt e David Stone, com direção de Jon M. Chu e produção executiva de David Nicksay, Stephen Schwartz e Jared LeBoff. A estreia antecipada visa maximizar o potencial de bilheteria durante o feriado de Ação de Graças, garantindo que o filme alcance um público amplo e diversificado.