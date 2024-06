De olho no cinema: as 10 maiores bilheterias de 2024 até agora

O ano de 2024 já passou da metade e o cinema segue com grandes sucessos de crítica e bilheteria. Apostando alto, a Warner Bros. lançou "Duna: Parte 2" em fevereiro e havia se consolidado como a maior arrecadação do ano, com US$ 712 milhões. Isso até a chegada de "Divertida Mente 2", que estreou no Brasil na semana passada e já acumula, só sua primeira semana depois da estreia, US$ 724 milhões.

Depois da cerimônia do Oscar, grandes estúdios como Disney, Warner Bros., Paris Filmes e Paramount seguem dobrando suas apostas para liderar a bilheteria do ano. Nos próximos meses, o público espera por grandes estreias como "Deadpool 3" (julho), "Beetlejuice 2" (setembro) "Coringa: Folia á Dois" (outubro) e"Gladiador 2" (novembro).

Por enquanto, a bilheteria anual é liderada por "Divertida Mente 2". Veja abaixo as 10 maiores arrecadações de 2024 no cinema até agora, segundo estudo da Box Office Mojo.

As maiores bilheterias de 2024 até o momento

"Divertida Mente 2": US$ 724 milhões "Duna: Parte Dois": US$ 712 milhões "Godzilla x Kong: O Novo Império": US$ 567,6 milhões "Kung Fu Panda": US$ 543,6 milhões "Planeta dos Macacos: O Reinado": US$ 381,5 milhões "Bad Boys 4": US$ 289,1 milhões "Garfield: Fora de Casa": US$ 230,6 milhões "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo": US$ 201,6 milhões "Amigos Imaginários": US$ 181,3 milhões "Bob Marley: One Love": US$ 179,4 milhões

'Divertida Mente 2' pode ser o primeiro filme de 2024 a bater o bilhão

De olho do sucesso do primeiro filme da saga, lançado em 2015 e vencedor do Oscar de melhor animação em 2016, a Disney disponibilizou "Divertida Mente 2" em nada mais nada menos que 2,3 mil salas de cinema. O número é expressivo em comparação com os últimos lançamentos do estúdio. Dentro da empresa, à frente da animação da Pixar está somente "Vingadores: Ultimato", que foi disponibilizado em 2,7 mil salas das 3,3 mil disponíveis em todo o país e se tornou a segunda maior bilheteria do mundo.

"Duna: Parte 2" também apresentou resultados expressivos nos cinemas do Brasil. Dados da Comscore mostram que o filme levou mais de 400 mil pessoas às salas de todo o país só na primeira semana de lançamento.