Framboesa de Ouro: veja a lista de indicados para os piores filmes de 2023

Todo ano a indústria cinematográfica fica aquecida por premiações que buscam encontrar os melhores filmes do ano. O Oscar, que tem sua lista de indicados anunciada nesta terça-feira, 23, é um bom exemplo; marcará a consagração, com uma bela estatueta dourada, do que houve de melhor em 2023. Só que nem só de boas produções a indústria é feita: todo ano também há uma lista dos piores filmes do ano, condensada no Framboesa de Ouro — que apesar de não ter uma estatueta bonita e tampouco uma cerimônia recheada de artistas para receber o prêmio, acaba sendo relevante de alguma forma para os cinéfilos.

Nesta segunda-feira, um dia antes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgar a lista de indicados ao Oscar, o juri do Framboesa de Ouro 2024 anunciou suas indicações para 44ª edição do prêmio dos piores de Hollywood. Entre os indicados estão "Os Mercenários 4", l"O Exorcista: O Devoto" e "Ursinho Pooh: Sangue e Mel".

A "cerimônia" que anuncia os vencedores acontece no dia 9 de março, um dia antes da maior premiação do cinema. Veja a lista completa de indicados:

Veja a lista de indicados ao Framboesa de Ouro de 2024

Pior filme

"O Exorcista: O Devoto"

"O Exorcista do Papa"

"Megatubarão 2"

"Shazam! Fúria dos Deuses"

"Ursinho Pooh: Sangue e Mel"

Pior ator

Russell Crowe - "O Exorcista do Papa"

Vin Diesel - "Velozes & Furiosos 10"

Chris Evans - "Ghosted: Sem Resposta"

Jason Statham - "Megatubarão 2"

Jon Voight - "Mercy: Golpe de Misericórdia"

Pior atriz

Ana de Armas - "Ghosted: Sem Resposta"

Megan Fox - " Johnny & Clyde"

Salma Hayek - "Magic Mike: A Última Dança"

Jennifer Lopez - "A Mãe"

Helen Mirren - "Shazam! Fúria dos Deuses"

Pior atriz coadjuvante

Kim Cattrall - "Meu Pai é Um Perigo"

Megan Fox - "Os Mercenários 4"

Bai Ling - "Johnny & Clyde"

Lucy Liu - "Shazam! Fúria dos Deuses"

Mary Stuart Masterson - "Five Nights at Freddy’s"

Pior ator coadjuvante

Michael Douglas - "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"

Mel Gibson - "Confidential Informant"

Bill Murray - "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"

Franco Nero - "O Exorcista do Papa"

Sylvester Stallone - "Os Mercenários 4"

Pior casal

Qualquer casal - "Os Mercenários 4"

Qualquer dois investidores que deram US$ 400 milhões pelos diretos de fazer uma sequência de "O Exorcista"

Ana de Armas & Chris Evans - "Ghosted: Sem Resposta"

Salma Hayek & Channing Tatum - "Magic Mike: A Última Dança"

Pook & Leitão como assassinos - "Ursinho Pooh: Sangue e Mel"

Pior remake, cópia ou sequência

"Homem-Formiga e a Vespa: Quatumania"

"O Exorcista: O Devoto"

"Os Mercenários 4"

"Indiana Jones e a Relíquia do Destino"

"Ursinho Pooh: Sangue e Mel"

Pior diretor

Rhys Frake-Waterfield - "Ursinho Pooh: Sangue e Mel"

David Gordon Green - "O Exorcista: O Devoto"

Peyton Reed - "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"

Scott Waugh - "Os Mercenários 4"

Ben Wheatley - "Megatubarão 2"

Pior roteiro