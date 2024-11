Onde assistir 'Alien: Romulus'? Filme chega ao streaming nesta quinta

Os fãs da franquia "Alien" tem motivo de sobra para comemorar nesta quinta-feira, 21: o mais novo filme da saga, "Alien: Romulus", já está disponível no streaming.

"Alien: Romulus" é o nono filme da franquia, que está entre as mais clássicas e tradicionais do cinema de terror e ficção científica. O primeiro longa, "Alien, o Oitavo Passageiro" (1980) se tornou um clássico. Chegou a receber um Oscar de Melhores Efeitos Visuais e o Saturn Awards de melhor filme de ficção científica, Melhor Direção para Ridley Scott e Melhor Atriz Coadjuvante para Cartwrigh.

Juntos, os primeiros oito filmes arrecadaram US$ 1,6 bilhão em bilheteria — sendo "Prometeus" (2012) o mais rentável, com receita de US$ 403,4 milhões.

O longa estreou nos cinemas em agosto desse ano e conta a história de colonizadores espaciais que exploram uma estação abandonada se deparam com uma aterrorizante forma de vida. O elenco é composto por Cailee Spaeny, Isabela Merced, Robert Bobroczkyi, David Jonsson, entre outros, com direção de Fede Alvarez ("O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface").

A nova produção de Alvarez conquistou US$ 350 milhões mundo afora. Pouco menos de um terço dentro dos Estados Unidos.

Onde assistir a 'Alien: Romulus'?

O novo filme chega ao catálogo do Disney+ nesta quinta-feira, 21.

Qual a ordem de lançamento dos filmes do Alien?

Alien, o Oitavo Passageiro (1979)

Aliens, O Resgate (1986)

Alien 3 (1992)

Alien – A Ressurreição (1997)

Alien vs. Predador (2004)

Alien vs. Predador 2 (2007)

Prometheus (2012)

Alien: Covenant (2017)

Alien: Romulus (2024)

Onde assistir aos filmes do Alien no streaming?