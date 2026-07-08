Menina de 12 anos cria recepcionista com inteligência artificial para pequenas empresas

Uma situação observada no trabalho do pai inspirou a norte-americana Mana Jampala, de apenas 12 anos, a criar uma solução baseada em inteligência artificial. A jovem desenvolveu a Voxa, uma recepcionista virtual capaz de atender chamadas, agendar compromissos e registrar pedidos, ajudando pequenos negócios a reduzir perdas causadas por ligações não atendidas.

Segundo a fundadora, a plataforma já processou centenas de chamadas e busca conquistar seus primeiros clientes pagantes. A história foi publicada pelo Business Insider.

Como surgiu a ideia da Voxa

Segundo Jampala, a ideia nasceu quando ela tinha 11 anos e acompanhava a rotina da empresa do pai. Com uma equipe pequena, os funcionários frequentemente deixavam de atender o telefone porque estavam ocupados.

Na avaliação da jovem empreendedora, cada ligação perdida pode representar um cliente que deixa de contratar um serviço ou realizar uma compra. Foi a partir dessa observação que surgiu a proposta de automatizar parte do atendimento.

Como funciona a recepcionista com inteligência artificial

A Voxa atua como uma assistente de voz disponível 24 horas por dia. A plataforma consegue atender chamadas, marcar horários, registrar pedidos em restaurantes, gerenciar ligações perdidas e gerar um resumo de cada conversa para facilitar o acompanhamento pela empresa.

Além da recepcionista virtual, Jampala criou o Voxa Agents, ferramenta que permite construir agentes de IA por meio de comandos em linguagem natural, sem necessidade de programação avançada.

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IA também ajudou no desenvolvimento da startup

Curiosamente, a própria inteligência artificial participou da criação da plataforma. Jampala conta que começou utilizando o ChatGPT para escrever pequenos trechos de código, revisando cada etapa antes de avançar. Posteriormente, passou a usar o Claude, da Anthropic, por considerar a ferramenta mais eficiente para programação.

Segundo ela, desenvolver o software em pequenas partes facilitou a identificação de erros e permitiu construir uma base de código mais confiável ao longo do tempo.

Mesmo com o avanço da tecnologia, conquistar clientes ainda representa um desafio. A fundadora afirma que, nas apresentações presenciais, muitas pessoas demonstravam surpresa ao descobrir sua idade antes mesmo de avaliar o produto. Em contatos online, porém, o foco costumava permanecer na solução oferecida.

O que pequenas empresas podem aprender com esse caso

Ferramentas de inteligência artificial vêm sendo usadas para automatizar tarefas repetitivas, ampliar a disponibilidade do atendimento e reduzir o tempo gasto com atividades operacionais. Em empresas de menor porte, soluções desse tipo podem liberar equipes para atividades que exigem interação humana.

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