Os celulares e notebooks mais baratos no Amazon Prime Day 2022

A Amazon realiza nesta terça-feira, 12, o Amazon Prime Day 2022, evento que oferece milhões de ofertas exclusivas para os assinantes do Amazon Prime.

O evento acontece até o dia 13 de julho e tem diversas promoções, incluindo bons descontos em celulares e notebooks.

A EXAME selecionou os modelos de celulares e notebooks com os maiores descontos na Amazon Prime Day 2022: confira.

Celulares com desconto Amazon Prime Day

Apple iPhone 13 mini verde (512 GB) - R$ 7.002,49

Com 24% de desconto, o iPhone 13 mini na cor verde está saindo por R$ 7.002,49. Fora da Amazon Prime Day, o produto custava R$9.175,29, de acordo com a Amazon. A economia é de R$2.172,80 comprando o celular entre hoje e amanhã.

Apple iPhone 13 mini branco (512 GB) - R$ 7.002,49

Já o iPhone 13 mini na cor branco está saindo com um desconto um pouco maior: 27%. Antes, ele custava R$9.599,00, durante o Amazon Prime Day, é possível comprá-lo por R$7.002,49, desconto de R$2.596,51.

Smartphone Motorola Edge 20 Lite 128GB - R$1.709,00

Esse smartphone da Motorola custava R$1.893,79 no preço normal. Durante a Amazon Prime Day, ele está sendo vendido por R$1.709,00, com desconto de 10%.

Notebooks com desconto Amazon Prime Day

ASUS Notebook VivoBook - R$2.499,00

O ASUS VivoBook, com Intel Core i3 7020U, 4GB, 256GB SSD, Tela de 15,6" e Windows 10, está sendo vendido com 36% de desconto. Fora do Amazon Prime Day ele custa R$3.899,00. Hoje e amanhã, é possível adquirir por R$2.499,00, uma economia de R$1.400,00.

MacBook Air - R$8.399,00

O Mackbook Air também está sendo vendido com um bom desconto. O preço baixou de R$12.999,00 para R$8.399,00, um desconto de 35%, com economia de R$4.600,00.

Notebook VAIO FE14 - R$ 2.399,00

O Notebook VAIO FE14, 14" FHD Intel Core i3, 128GB SSD, Windows 11, Cinza - com Alexa Integrada, está saindo com 20% de desconto. O preço baixou de R$2.999,00 para R$2.399,00, uma economia de R$600,00.

Chromebook Plus Samsung Touchscreen - R$3.209,00

O Chromebook Plus Samsung Touchscreen, Intel Celeron 3965Y, 4GB, 32GB, Chrome OS, Tela de 12.2 também está saindo com 20% de desconto nessa edição do Amazon Prime Day. O preço baixou de R$4.000,00 para R$3.209,00, um desconto real de R$791,00.