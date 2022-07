Prime Day começa hoje: Amazon dá desconto de até 50% em todas as categorias; veja ofertas

e R$200 de desconto no

Produtos da Amazon: R$270 de desconto no

Isdin, Calvin Klein, Taiff e Nivea são as marcas em destaque na categoria Beleza , que traz até 40% de desconto em perfumes, secadores de cabelo, cuidados com cabelo e hidratantes.

Categoria de papelaria e escritório com até 30% de desconto em cadernos e papéis, canetas, lápis e materiais de escrita, além de cadeiras de escritório de marcas como Faber-Castell, Stabilo, Post-it e Tilibra.