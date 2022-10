House of the Dragon: 2ª temporada já tem data de estreia e terá novo showrunner

Para quem ficou intrigado com o final chocante de House of the Dragon (A Casa do Dragão), com a batalha de dragões, vem aí uma boa notícia: a segunda temporada já está confirmada para 2024.

O spin-off de Game of Thrones chegou com a ambição de bater recordes de audiência da mais famosa série da HBO. E logo na primeira temporada, ele já se aproximou da fama de sua precursora: foram 9,3 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos no último episódio, que foi ao ar no último domingo, 23.

"Não espere [a segunda temporada] em 2023, acho que em algum momento de 2024. [...] Estamos começando a montar o plano e, como foi da última vez, há muitas indefinições... você não quer dizer que estará pronto nessa data, e então ter que mudá-la", afirmou o presidente da HBO, Casey Bloys, à Vulture.

A HBO já havia anunciado, logo nos primeiros episódios, que a série receberia uma segunda temporada. O episódio de estreia de House of the Dragons teve recordes de audiência.

House of the Dragon terá novo showrunner

Após a saída de Miguel Sapochnik logo na divulgação dos primeiros episódios, os produtores optaram por manter apenas um showrunner para a segunda temporada. O responsável será Ryan Condal (Colony).

O spin-off se passa cerca de 200 anos dos eventos em Westeros com Daenerys Targaryen e Jon Snow, e logo no primeiro episódio já traz uma riqueza de informações para explicar a criação de certas culturas e entidades.

