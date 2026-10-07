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Slash no Brasil: quanto custam os ingressos e como comprar na pré-venda?

Clientes Itaú têm acesso antecipado nesta quarta-feira, 7; shows passam por quatro cidades em abril de 2027

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h29.

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A pré-venda de ingressos para os shows de Slash no Brasil em 2027 começa nesta quarta-feira, 7, às 10h, para clientes Itaú. Os preços partem de R$ 150, na meia-entrada, e chegam a R$ 995, na modalidade inteira, conforme a cidade e o setor.

O guitarrista Slash retorna ao país com Myles Kennedy and The Conspirators para quatro apresentações da Flying Blind World Tour 2027. A turnê passa por Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo entre 10 e 14 de abril do ano que vem.

Como comprar ingressos para Slash na pré-venda?

A pré-venda Itaú acontece exclusivamente pela internet, até as 9h59 de sexta-feira, 9. Os ingressos serão vendidos pelos seguintes canais oficiais:

Durante a pré-venda, compras com cartões de crédito Itaú têm 15% de desconto sobre o valor da inteira, em qualquer setor, conforme a disponibilidade. O benefício é limitado a quatro ingressos por CPF.

Quanto custam os ingressos para Slash no Brasil?

Os valores variam conforme a cidade, o setor e a modalidade.

Cidade e setorMeia-entradaEntrada socialInteira
Florianópolis: pistaR$ 175R$ 210R$ 350
Florianópolis: pista premium Itaú PersonnalitéR$ 325R$ 390R$ 650
Curitiba: pistaR$ 400Não informadaR$ 800
Curitiba: mezaninoR$ 300Não informadaR$ 600
Rio de Janeiro: pistaR$ 150Não informadaR$ 300
Rio de Janeiro: pista premium Itaú PersonnalitéR$ 300Não informadaR$ 600
São Paulo: pistaR$ 197,50R$ 316R$ 395
São Paulo: pista premium Itaú PersonnalitéR$ 372,50R$ 596R$ 745
São Paulo: mezaninoR$ 447,50R$ 716R$ 895
São Paulo: camarotes A e BR$ 497,50R$ 796R$ 995

Quando começa a venda geral?

A venda geral online abre na sexta-feira, 9, às 10h, pelos mesmos canais da pré-venda.

Para a apresentação em São Paulo, também está prevista uma pré-venda Spotify, exclusivamente online, das 12h de quinta-feira, 8, às 9h59 de sexta-feira, 9.

Quando e onde serão os shows de Slash?

  • 10 de abril de 2027: Arena Opus, em São José, na região de Florianópolis.
  • 11 de abril de 2027: Live Curitiba, em Curitiba.
  • 13 de abril de 2027: Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.
  • 14 de abril de 2027: Espaço Unimed, em São Paulo.

A abertura das casas está marcada para 19h. Menores de 16 anos só podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou de responsável legal.

A turnê acompanha o lançamento de Flying Blind, quinto álbum de estúdio do grupo, previsto para 26 de fevereiro de 2027. Os shows têm realização da 30e e apresentação do Itaú Live.

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