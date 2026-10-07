Slash no Brasil: quanto custam os ingressos e como comprar na pré-venda?

Repórter
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h29.
A pré-venda de ingressos para os shows de Slash no Brasil em 2027 começa nesta quarta-feira, 7, às 10h, para clientes Itaú. Os preços partem de R$ 150, na meia-entrada, e chegam a R$ 995, na modalidade inteira, conforme a cidade e o setor.
O guitarrista Slash retorna ao país com Myles Kennedy and The Conspirators para quatro apresentações da Flying Blind World Tour 2027. A turnê passa por Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo entre 10 e 14 de abril do ano que vem.
A pré-venda Itaú acontece exclusivamente pela internet, até as 9h59 de sexta-feira, 9. Os ingressos serão vendidos pelos seguintes canais oficiais:
Durante a pré-venda, compras com cartões de crédito Itaú têm 15% de desconto sobre o valor da inteira, em qualquer setor, conforme a disponibilidade. O benefício é limitado a quatro ingressos por CPF.
Os valores variam conforme a cidade, o setor e a modalidade.
|Cidade e setor
|Meia-entrada
|Entrada social
|Inteira
|Florianópolis: pista
|R$ 175
|R$ 210
|R$ 350
|Florianópolis: pista premium Itaú Personnalité
|R$ 325
|R$ 390
|R$ 650
|Curitiba: pista
|R$ 400
|Não informada
|R$ 800
|Curitiba: mezanino
|R$ 300
|Não informada
|R$ 600
|Rio de Janeiro: pista
|R$ 150
|Não informada
|R$ 300
|Rio de Janeiro: pista premium Itaú Personnalité
|R$ 300
|Não informada
|R$ 600
|São Paulo: pista
|R$ 197,50
|R$ 316
|R$ 395
|São Paulo: pista premium Itaú Personnalité
|R$ 372,50
|R$ 596
|R$ 745
|São Paulo: mezanino
|R$ 447,50
|R$ 716
|R$ 895
|São Paulo: camarotes A e B
|R$ 497,50
|R$ 796
|R$ 995
A venda geral online abre na sexta-feira, 9, às 10h, pelos mesmos canais da pré-venda.
Para a apresentação em São Paulo, também está prevista uma pré-venda Spotify, exclusivamente online, das 12h de quinta-feira, 8, às 9h59 de sexta-feira, 9.
A abertura das casas está marcada para 19h. Menores de 16 anos só podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou de responsável legal.
A turnê acompanha o lançamento de Flying Blind, quinto álbum de estúdio do grupo, previsto para 26 de fevereiro de 2027. Os shows têm realização da 30e e apresentação do Itaú Live.