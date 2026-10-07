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Google lança Playground para qualquer pessoa criar jogos sem precisar programar

Plataforma funciona no navegador e estreia nos Estados Unidos; integração com Unity Spark está prevista

Games: Google lança ferramenta para pessoas criarem jogos (jemastock/Getty Images)

Games: Google lança ferramenta para pessoas criarem jogos (jemastock/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h27.

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O Playground permite criar jogos por comandos de texto. O lançamento é restrito a adultos nos Estados Unidos, com acesso à criação por níveis vinculados ao Google One.

O Google anunciou nesta quarta-feira, 7, o Playground, uma plataforma experimental que permite criar jogos com inteligência artificial (IA) a partir de comandos de texto, sem precisar saber programar.

O usuário descreve sua ideia, testa o resultado e pede mudanças nas regras, nos personagens ou nos cenários.

Os jogos funcionam no navegador, em celulares e computadores, e podem ser compartilhados com amigos ou publicados em uma galeria.

Neste primeiro momento, o acesso está restrito a maiores de 18 anos nos Estados Unidos, com níveis de criação vinculados à assinatura do Google One.

Como funciona?

O usuário começa do zero ou adapta sugestões. Depois, pede alterações nas regras, personagens, cenários e física, testando o resultado.

Os jogos funcionam no navegador, em celulares e computadores. Podem permanecer privados, circular por links ou entrar numa galeria pública. Há rankings e partidas multiplayer em gêneros selecionados.

E os jogos mais avançados?

O Google prevê integração com Unity Spark para ampliar as possibilidades de criação, incluindo experiências 3D. A ferramenta segue em testes.

O acesso inicial ao Playground é limitado aos Estados Unidos, para maiores de 18 anos. O anúncio não informa quando chegará ao Brasil.

Perguntas frequentes

Precisa saber programar?

Segundo o Google, não. A criação usa comandos de texto.

Já está disponível no Brasil?

O lançamento contempla apenas os Estados Unidos.

Acompanhe tudo sobre:Google

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