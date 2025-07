Os 13 filmes mais aguardados do segundo semestre de 2025

Os primeiros seis meses do ano trouxeram belos sucessos de crítica e bilheteria no cinema. Entre os mais queridos do público estão live-actions de clássicos, como "Lilo & Stitch" e "Como Treinar Seu Dragão", produções de ação como "F1: O Filme" e "Missão Impossível: Acerto final", e os tão aguardados filmes de super-heróis, "Quarteto Fantástico" e "Superman". Mas 2025 ainda não acabou — e vem mais coisa boa nos próximos meses.

Até dezembro, são esperadas mais de 30 novas estreias nas telonas, entre produções nacionais e internacionais. Chances bilionárias de bilheteria, como "Wicked: For Good" e "Avatar: Fogo e Cinzas", estão nessa lista. Outras sequências de franquias, como "Tron: Ares" e "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", também estão entre os lançamentos de 2025.

Abaixo, separamos 15 das estreias mais aguardadas pelo público e suas respectivas datas de estreia nos cinemas. Confira:

Amores Materialistas

Sinopse: Uma casamenteira de luxo em Nova York se envolve em um triângulo amoroso com um ex-namorado ator fracassado e um novo pretendente milionário, complicando sua vida profissional e emocional.

Data de estreia: 31 de julho de 2025

O Telefone Preto 2

Sinopse: Sequência do terror de sucesso. A trama exata foi mantida em sigilo, mas o novo filme é anunciado como o início de uma nova franquia, dando continuidade à história do telefone misterioso que conecta vítimas do passado.

Data de estreia: 27 de julho de 2025

Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda

Sinopse: Anos após Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan) trocarem de corpos, Anna está prestes a se casar e lida com a filha Harper. Quando um novo fenômeno sobrenatural ocorre, quatro mulheres da família se veem trocando de corpos pouco antes do casamento, desencadeando novas confusões e lições.

Data de estreia: 7 de agosto de 2025

A Hora do Mal

Sinopse: Thriller de terror com múltiplas histórias interconectadas. O filme mostra casos de desaparecimentos misteriosos de crianças, criando um clima de suspense e angústia, com Julia Garner no papel principal.

Data de estreia: 8 de agosto de 2025

O Último Azul

Sinopse: Drama brasileiro distópico em que, no futuro, idosos são obrigados pelo governo a viver em colônias. Tereza, de 77 anos, faz uma última viagem pela Amazônia para realizar seu último desejo antes do exílio, em uma trama com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg.

Data de estreia: 28 de agosto de 2025

Invocação do Mal 4: O Último Ritual

Sinopse: O último capítulo da franquia acompanha Ed e Lorraine Warren investigando um caso real nunca solucionado, centrado na família Smurl, que sofre com eventos sobrenaturais em sua casa. O filme marca a despedida dos protagonistas.

Data de estreia: 25 de setembro de 2025

Tron: Ares

Sinopse: Neste novo capítulo da franquia de ficção científica, o sofisticado programa Ares é enviado do mundo digital para o mundo real, marcando o primeiro contato da humanidade com seres de IA. Jared Leto interpreta o protagonista.

Data de estreia: 10 de outubro de 2025

Predador: Terras Selvagens

Sinopse: Em um futuro distante, um jovem Predador da raça Yautja, banido de seu clã, encontra uma andróide da corporação Weyland-Yutani e parte numa jornada para enfrentar um monstro mortal em um planeta remoto, expandindo o universo da franquia Alien vs. Predador.

Data de estreia: 7 de novembro de 2025

O Agente Secreto

Sinopse: Drama brasileiro que se passa em 1977, no Recife, durante a ditadura militar. Marcelo, especialista em tecnologia, retorna à sua cidade natal fugindo de um passado violento, enquanto se envolve em um possível embate político por causa de uma invenção.

Data de estreia: 6 de novembro de 2025

Frankenstein (Guillermo Del Toro)

Sinopse: Adaptação da clássica história de Mary Shelley, dirigida por Guillermo Del Toro, com Oscar Isaac como Victor Frankenstein e Jacob Elordi como o monstro. Victor cria uma criatura em um experimento que leva a graves consequências para si e para todos ao redor.

Data de estreia: Novembro de 2025 (Netflix)

Wicked: Parte 2

Sinopse: Continuação do musical da Broadway. Elphaba e Glinda enfrentam lados opostos em um grande conflito na terra de Oz, tentando mudar seu mundo e preservar a amizade diante de uma guerra iminente.

Data de estreia: 20 de novembro de 2025

Zootopia 2

Sinopse: A sequência da animação traz de volta Judy Hopps e Nick Wilde, agora enfrentando novas dinâmicas e desafios em Zootopia, explorando temas como diversidade e convivência entre espécies. Novos personagens também serão introduzidos.

Data de estreia: 27 de novembro de 2025

Avatar 3: Fogo e Cinzas

Sinopse: O terceiro longa da saga expande o universo de Pandora, apresentando novas tribos, como o Povo das Cinzas, ligados ao elemento fogo. Jake, Neytiri e aliados enfrentarão novos desafios para proteger Pandora.

Data de estreia: 18 de dezembro de 2025