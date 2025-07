'Ghibli Fest' anuncia os cinemas que exibirão os filmes do Studio Ghibli; veja a lista

O festival "Ghibli Fest", que traz ao Brasil uma seleção de 22 filmes do Studio Ghibli para exibição nos cinemas, revelou as primeiras cidades e salas que irão receber as projeções.

O evento começa em 18 de setembro e passará por diversas localidades, incluindo Manaus (AM), Maceió (AL), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Boa Vista (PE), Goiânia (GO), Distrito Federal, Vila Velha (ES) e Uberaba (MG). No Rio de Janeiro, além da capital, as cidades de Nova Iguaçu, Niterói e São João de Meriti também terão sessões. Em São Paulo, Campinas, Osasco, São José dos Campos e a capital paulista estão confirmadas no circuito. Até o momento, apenas cinemas da rede Kinoplex foram anunciados como locais do festival.

O "Ghibli Fest" foi anunciado durante o evento Anime Friends deste ano. A iniciativa é promovida pela Sato Company, distribuidora de conteúdo audiovisual asiático no Brasil, e trará versões dubladas e legendadas de 22 clássicos do estúdio, como "A Viagem de Chihiro", "Meu Amigo Totoro" e "O Conto da Princesa Kaguya".

Confira a lista de cinemas que exibirão os filmes do Studio Ghibli até o momento

Norte

Amazonas

Kinoplex Amazonas - Manaus

Nordeste

Alagoas

Kinoplex Macei

Ceará

Kinoplex North Shopping - Fortaleza

Maranhão

Kinoplex Golden - São Luís

Pernambuco

Kinoplex Bela Vista

Centro-Oeste

Goiás

Kinoplex Goiânia

Distrito Federal

Kinoplex Pátio Brasil

Kinoplex Boulevard

Kinoplex Park Shopping

Sudeste

Espírito Santo

Kinoplex Praia da Costa

Minas Gerais

Kinoplex Uberaba

Rio de Janeiro

Kinoplex Leblon Globoplay

Kinoplex Via Parque

Kinoplex Nova América

Kinoplex Fashion Mall

Kinoplex Madureira

Kinoplex Meier

Kinoplex Rio Sul

Kinoplex West Shopping

Kinoplex Boulevard Rio

Kinoplex Tijuca

Kinoplex Nova Iguaçu

Kinoplex Iguaçu Top

Kinoplex Bay Market

Kinoplex Grande Rio

São Paulo