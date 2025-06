'Lilo & Stitch': sucesso do live-action anima e Disney anuncia continuação

Mais do que nostálgico ou um sucesso entre as crianças da nova geração, Lilo & Stitch também é um sucesso comercial para a Disney. O filme, que faturou cerca de US$ 916 milhões nas bilheteiras mundiais até junho de 2025, terá uma continuação em breve.

Para analistas do mercado, a franquia do pet extraterrestre azul, 626, se consolidou como uma das mais lucrativas da Disney, superando até grandes nomes como Star Wars e Marvel.

Jim Cramer, analista financeiro da CNBC, acredita que as ações da companhia devem subir ainda mais, impulsionadas pela história de Lilo e seu animal de estimação. Além disso, Cramer afirmou que o desempenho do filme é um indicativo de que a Disney está sendo "um grande sucesso" e que as ações da empresa estão "longe de onde deveriam estar".

O impacto global de *Lilo & Stitch*

O remake live-action de Lilo & Stitch, lançado em 2025, não só trouxe o clássico de volta às telonas, mas também se tornou um fenômeno mundial.

O filme está quebrando recordes de bilheteiras, incluindo o maior fim de semana de abertura da história do Memorial Day nos Estados Unidos, com US$ 182,6 milhões arrecadados em seus primeiros quatro dias. Esse sucesso logo colocou Lilo & Stitch entre os maiores blockbusters do ano, com um caminho promissor rumo a atingir a marca de US$ 1 bilhão globalmente.

Além das bilheteiras, o impacto do filme também se reflete nas vendas de produtos licenciados. Desde a sua estreia, a franquia gerou US$ 2,6 bilhões em vendas de produtos, com itens como brinquedos, roupas e acessórios se tornando itens cobiçados por fãs de todas as idades. Lilo & Stitch agora se destaca entre as 10 franquias de maior sucesso da Disney, ao lado de gigantes como Marvel e Star Wars.

Vem aí Lilo & Stitch 2

Na quinta-feira, 26, a Disney anunciou oficialmente que está desenvolvendo uma sequência do remake live-action de Lilo & Stitch. O estúdio revelou um teaser enérgico, com Stitch dirigindo um conversível cor-de-rosa pelos estúdios da Disney e soltando o clássico “Get ready. Here we go!”. Embora detalhes sobre o enredo ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é de que a nova produção continue explorando a relação de Lilo com Stitch e seus incríveis, mas caóticos, encontros no universo extraterrestre.

A sequência promete expandir a história e trazer mais do universo peculiar e adorável do alienígena de pelúcia azul que conquistou gerações. Já se passaram 23 anos desde o lançamento do filme original em 2002, mas tudo indica que a franquia continuará a atrair novos fãs enquanto preserva o carinho dos antigos — e a faturar milhões.