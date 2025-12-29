Pop

Os 10 audiolivros para 'ler ouvindo' que dominaram 2025

Romance e fantasia figuraram entre os principais gêneros do consumo em áudio

Vanessa Loiola
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18h11.

Em 2025, os audiolivros deixaram de ser apenas uma alternativa para momentos específicos e passaram a ocupar um espaço central na rotina de milhões de ouvintes.

Seja no trânsito, durante atividades domésticas ou como forma de relaxamento, o hábito de “ler ouvindo” ganhou escala e consolidou o Spotify como uma das principais vitrines desse formato.

Ao longo do ano, narrativas extensas, séries consagradas e romances de fantasia dominaram as escolhas do público. Dados reunidos pelo Spotify Wrapped, que analisam os hábitos de escuta de mais de 700 milhões de usuários ao redor do mundo, mostram que o consumo de audiolivros foi marcado por engajamento prolongado — com títulos acompanhados do início ao fim e revisitados ao longo do tempo.

O levantamento também revela a força de autoras recorrentes no ranking global. Obras de Rebecca Yarros e Sarah J. Maas aparecem repetidamente entre os audiolivros mais ouvidos, indicando que universos narrativos já conhecidos seguem impulsionando a popularização do formato em áudio.

10 audiolivros mais ouvidos do Spotify no mundo em 2025

  • Fourth Wing, de Rebecca Yarros
  • Lights Out, de Navessa Allen
  • Iron Flame, de Rebecca Yarros
  • A Court of Thorns and Roses, de Sarah J. Maas
  • A Court of Mist and Fury, de Sarah J. Maas
  • The House of My Mother, de Shari Franke
  • The Wedding People, de Alison Espach
  • A Court of Wings and Ruin, de Sarah J. Maas
  • Mercury, de Callie Hart
  • A Great Big Beautiful Life, de Emily Henry

Tendências de consumo de audiobooks em 2025

Os dados do Spotify Wrapped indicam que audiolivros com séries consolidadas e universos narrativos extensos mantiveram alto volume de escuta ao longo de todo o ano.

Obras de fantasia romântica concentraram parte relevante da audiência global.

Outro comportamento identificado foi a preferência por títulos já conhecidos do público. Esse padrão sugere que o formato em áudio tem sido utilizado tanto para o primeiro contato com a obra quanto para releituras em novos formatos.

