Onde assistir 'Boa Noite', documentário que conta a história de Cid Moreira?

O jornalista e locutor Cid Moreira faleceu na manhã desta quinta-feira, 3, aos 97 anos. Reconhecido como uma das vozes mais marcantes da comunicação no Brasil, sua trajetória foi retratada no documentário “Boa Noite”, lançado em 2020.

Na produção, Cid Moreira, então com 91 anos, abre as portas de sua casa e de sua mente, revelando aspectos surpreendentes do homem que fez parte da rotina noturna de milhões de brasileiros por quase três décadas. Segundo a sinopse, ele conduz o espectador através de suas memórias, desconstruindo a imagem icônica que construiu ao longo dos anos.

O documentário mescla relatos do próprio jornalista com imagens de arquivo, traçando um panorama de sua vida e da evolução da televisão no Brasil.

Onde assistir ao documentário?

Com duração de 1 hora e 14 minutos, o filme foi dirigido pela cineasta e pesquisadora Clarice Saliby e está disponível no Globoplay.

Morte

Um dos mais renomados ícones da TV brasileira, o jornalista e apresentador Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira, 3, aos 97 anos.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal G1 e também no programa Encontro, pela apresentadora Patrícia Poeta, nesta manhã. O jornalista estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia, segundo apuração da EXAME.

Referência no jornalismo e lembrado por muitos telespectadores, Cid Moreira foi âncora do programa "Jornal Nacional" em aproximadamente 8 mil edições.