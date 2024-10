'Rust': após morte de diretora de fotografia, filme de Alec Baldwin será exibido em festival polonês

Mais de três anos após o acidente que mudou a carreira de Alec Baldwin, acusado em 2021 pela morte acidental da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as gravações de "Rust", chegou a notícia que muita gente vai achar difícil de acreditar: o longa-metragem foi concluído e tem estreia marcada para novembro no Festival Internacional de Cinematografia EnergaCamerimage, em Toruń (Polônia).

Baldwin travou uma extensa batalha na Justiça para comprovar sua inocência — desde o início, o ator alegou que não sabia que a arma estava carregada com projéteis reais. Gravando para "Rust", ele disparou o que deveria ser uma arma cenográfica e atingiu Halyna Hutchins com um tiro verdadeiro. Ela morreu no set.

Depois de uma extensa investigação, a promotoria do caso disse ao júri do Novo México — onde o filme foi gravado e o 'acidente' aconteceu — que o disparo mortal foi resultado das “falhas constantes e intermináveis de segurança” de Hannah Gutierrez, responsável pelos cuidados das armas no longa de faroeste. Ela foi condenada a 18 meses de prisão. As acusações feitas a Baldwin foram retiradas, devido à falta de apresentação de provas essenciais.

A exibição de "Rust" será seguida, no festival, por um painel com Joel Souza, diretor que também ficou ferido no incidente. Participa também a diretora de fotografia Bianca Cline, que completou as filmagens, e Stephen Lighthill, que esteve próximo de Hutchins na escola de cinema AFI. O espaço será reservado para discutir a conclusão do filme, segurança em sets e com objetos cenográficos, além do papel das mulheres na indústria cinematográfica.

Qual é o enredo de 'Rust', com Alec Baldwin?

A narrativa é ambientada em 1880, no Wyoming (EUA), e conta a história de um garoto de 13 anos que, após a morte dos pais, foge com seu avô, condenado à morte por enforcamento pelo assassinato acidental de um fazendeiro da região. Os organizadores do festival relataram à Variety que "manter a visão artística de Hutchins, apesar dos desafios, foi fundamental para a equipe".

O diretor do festival, Marek Zydowicz, relembrou a importância de Hutchins para o evento à reportagem da Variety e mencionou que, logo após o acidente, o festival fez uma homenagem em memória à diretora de fotografia.

Quando estreia 'Rust' no cinema?

A estreia do filme está até o momento não foi divulgada para além do Festival na Polônia.