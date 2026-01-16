10 coisas que pessoas emocionalmente inteligentes nunca postam nas redes sociais

A forma como nos comunicamos nas redes sociais diz muito sobre quem somos, e pode dizer ainda mais sobre quem queremos ser profissionalmente.

Em um mercado que valoriza cada vez mais as soft skills, a inteligência emocional se tornou um dos principais indicadores de sucesso nas relações de trabalho, na liderança e na construção de reputação.

De acordo com Lachlan Brown, psicólogo e autor do livro Hidden Secrets of Buddhism: How To Live With Maximum Impact and Minimum Ego, a maneira como selecionamos o que compartilhamos no ambiente digital revela o nível de autoconsciência, empatia e responsabilidade que temos.

A seguir, listamos os 10 tipos de conteúdo que pessoas emocionalmente inteligentes evitam publicar nas redes sociais, e por que essa escolha pode ser decisiva para sua imagem profissional. As informações foram retiradas de VegOut.

1. Conflitos de relacionamento

Discussões públicas entre casais, indiretas sentimentais ou frases enigmáticas sobre confiança e traição comprometem a credibilidade de quem publica.

Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que a intimidade exige privacidade, e que envolver a audiência em conflitos pessoais não resolve problemas, apenas os amplifica.

2. Postagens vagas em busca de atenção

Frases como “Algumas pessoas simplesmente não entendem” ou “Sinto-me traído hoje” têm o objetivo de atrair simpatia sem revelar contexto. Brown classifica essas mensagens como “manipulação disfarçada de vulnerabilidade”.

Em ambientes profissionais, esse tipo de postagem transmite imaturidade e pode gerar ruídos de interpretação.

3. Fotos de crianças de outras pessoas sem permissão

Parece um detalhe inofensivo, mas postar imagens de filhos de amigos, colegas ou conhecidos, sem autorização, é um desrespeito à privacidade.

A inteligência emocional também se manifesta no respeito aos limites dos outros, inclusive no ambiente digital.

4. Humblebrags: reclamações que disfarçam ostentação

“Exausto com tantas ofertas de trabalho. Como escolher?” ou “Mais um upgrade para a executiva...”.

Postagens como essas parecem modestas, mas revelam vaidade. Pessoas emocionalmente inteligentes preferem celebrar conquistas de forma clara, honesta e sem afetação.

5. Reclamações sobre o trabalho

Falar mal da empresa, colegas ou liderança nas redes sociais pode comprometer a carreira.

Brown alerta: “Seu chefe, colegas e futuros recrutadores estão todos online”. Profissionais emocionalmente maduros sabem que desabafos devem ser feitos em espaços privados e de confiança.

6. Discussões políticas com desconhecidos

Debates nas redes sociais raramente mudam opiniões e frequentemente geram hostilidade.

Pessoas emocionalmente inteligentes escolhem seus espaços de fala com intenção e sabem que o ativismo consciente se baseia em diálogo construtivo, e não em brigas de comentários.

7. Exposição de bens de luxo

Relógios caros, carros importados, viagens luxuosas — publicações constantes desse tipo criam barreiras ao invés de conexões. A inteligência emocional está em entender o impacto que a ostentação pode causar, inclusive no ambiente profissional, onde a humildade é muitas vezes mais bem-vista do que a exibição.

8. Compartilhamento de notícias falsas ou teorias conspiratórias

Espalhar desinformação é um sinal de falta de senso crítico. Profissionais com inteligência emocional checam os fatos antes de publicar.

Eles se perguntam: Isso é verdade? Isso ajuda? Isso é necessário? — e só compartilham quando todas as respostas forem “sim”.

9. Capturas de conversas privadas

Postar prints de mensagens de amigos, ex-parceiros ou colegas quebra a confiança e coloca em risco relações profissionais.

Discrição é uma das principais manifestações de maturidade emocional, especialmente em cargos de liderança ou posições de influência.

10. Reações emocionais em tempo real

Recebeu uma notícia difícil, foi demitido, teve uma decepção? Pessoas emocionalmente inteligentes não correm para os stories. Elas entendem que o tempo entre a emoção e a ação é essencial.

Publicar sob forte impacto emocional costuma gerar arrependimentos, e pode manchar reputações.

