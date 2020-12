Cid Moreira lança startup — e não quer parar por aí

Uma das maiores personalidades da TV brasileira, o jornalista Cid Moreira está às voltas, agora em dezembro, com os mesmos desafios de muitos empreendedores Brasil afora: colocar um produto para funcionar, conquistar clientes e ir atrás de recursos para o negócio. “Além de influenciador digital, agora sou dono de uma startup”, diz.

Aos 93 anos, o célebre apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, lançou no dia 1o de ­dezembro a Rádio Conhecer, uma estação online dedicada à transmissão de assuntos diversos. “Teremos programas sobre astronomia, saúde, além de notícias e música”, disse Moreira, em entrevista com a reportagem da EXAME pelo Whats­App, direto de sua casa num sítio nos arredores de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, onde mora com a mulher, a jornalista Fátima Moreira, também envolvida no projeto.

Na rotina do casal, nas últimas semanas, está a gravação de vinhetas para a nova rádio num estúdio caseiro. Além disso, Moreira vem emprestando o vozeirão pelo qual é reconhecido pelos brasileiros para declamar poemas de autores renomados da língua portuguesa, como o poeta Fernando Pessoa. “Quero levar o gosto pela poesia aos jovens”, diz, entusiasmado com um programa sobre o assunto, um dos destaques da grade inicial da nova estação. O restante da programação será gravado em São Paulo, onde estão os sócios do apresentador nessa empreitada, os comunicadores Sérgio Azevedo e Cyro César.

O negócio já tem receitas: entre os patrocinadores da rádio está a construtora Queiroz Galvão e a Sociedade Bíblica do Brasil. Em paralelo à busca de receitas, os sócios apostam em parcerias para projetos em comum — a EXAME é um dos potenciais parceiros.

Apesar de ter passado dos 90 anos, Cid Moreira é um empreen­dedor serial — alcunha dada aos jovens inovadores à frente de mais de um negócio. A jornada empreendedora do locutor começou nos anos 1990, com a gravação de CDs com trechos da Bíblia. De lá para cá, o apresentador, que ainda mantém contrato com a TV Globo, enveredou-se em outros projetos. Um deles é a presença nas redes sociais: seu Instagram tem 870.000 seguidores. “Sou um big influenciador”, diz.