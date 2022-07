Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, domingo, 24; veja horário

O Palmeiras recebe o Internacional neste domingo, 24, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.

Lider do campeonato Brasileiro, o Palmeiras buscar vencer o Internacional em casa para manter a vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado, principalmente por um confronto direito entre os times que buscam o topo.

Já o Internacional quer os três pontos para seguir nas primeiras posições e na caça ao Palmeiras. O clube gaúcho tem 30 pontos e se vencer irá diminuir a vantagem do líder, além de ganhar uma ou duas posições.

Nos últimos seis jogos entre os clubes, foram duas vitórias do Palmeiras, duas vitórias do Internacional e dois empates. Pesa contra o time gaúcho o histórico na casa palmeirense. O último triunfo do Internacional na casa do Palmeiras foi no Brasileirão de 2014.

