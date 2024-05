Quando é o Corpus Christi? Saiba se a data é feriado nacional ou ponto facultativo

Neste ano, o Corpus Christi está agendado para o dia 30 de maio, quinta-feira. Embora a celebração não seja oficialmente reconhecida como feriado nacional, é considerada ponto facultativo.

A festa de Corpus Christi é uma das celebrações mais populares do Brasil, em razão da forte influência da Igreja Católica na sociedade e na cultura. Em diversas cidades, centenas de pessoas se reúnem para fazer procissões e receber a comunhão, que segundo a tradição católica, é o corpo de Jesus Cristo. A tradição também é simbolizada pela elaboração e exibição de tapetes coloridos.

As cerimônias acontecem nas catedrais 60 dias após a Páscoa, que rememora a crucificação e ressurreição de Cristo. Portanto, o Corpus Christi não possui uma data fixa, ao contrário de outras festividades cristãs como o Natal.

O Corpus Christi é sempre celebrado em uma quinta-feira, em memória da Última Ceia, o último encontro de Jesus Cristo com seus doze apóstolos antes da sua Paixão, morte e ressurreição, que segundo os católicos ocorreu em uma quinta-feira.

O Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo?

Várias capitais brasileiras incluem a data em seus calendários de celebrações através de decretos. Exemplos disso são São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Cidades que consideram Corpus Christi ponto facultativo:

Em contrapartida, cidades como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belém (PA), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Macapá (AP), São Luís (MA), Recife (PE), Rio Branco (AC), João Pessoa (PB), Porto Velho (RO), Florianópolis (SC) e Palmas (TO) consideram o Corpus Christi como ponto facultativo.

Considerando que o Corpus Christi ocorrerá em uma quinta-feira, os trabalhadores poderão emendar o feriado na sexta-feira, 31, desde que a folga seja prevista pela empresa ou órgão público.

O que significa Corpus Christi?

A palavra Corpus Christi vem do latim e significa "Corpo de Cristo" ou "Corpo de Deus". Significado dos tapetes no feriado de Corpus Christi Os tradicionais tapetes de sal, remetem ao momento em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Trata-se de uma forma de comemorar a data que chegou ao Brasil através da influência portuguesa. Apesar do nome, os tapetes são feitos não apenas de sal mas de outros materiais, como serragem. Os tapetes são feitos não apenas de sal mas de outros materiais, como serragem (PEDRO LADEIRA/Getty Images) Segundo o Padre Otaviano, os tapetes representam ramos que o fiéis jogavam na sua passagem por Jerusalém: "A Bíblia diz que Jesus foi recebido como rei em Jerusalém. O povo ia jogando ramos pela rua, formando quase um tapete para a sua passagem. Então, quando saímos com Jesus Eucarístico para as ruas, fazemos esta homenagem à passagem dele, colocando os tapetes. Hoje, as pessoas têm criatividade. Fazem tapetes ornamentais " disse. Qual a do Corpus Christi? A festa de Corpus Christi, celebrada pela Igreja Católica, é um dos eventos mais significativos do calendário litúrgico, marcado pela solenidade em honra ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Nesta data, os fiéis expressam gratidão e louvor pelo dom da Eucaristia, reconhecida pelos católicos como o centro da vida cristã e fonte de todos os tesouros espirituais da Igreja. A tradição de Corpus Christi teve início no século XII em Liége, Bélgica, impulsionada pelas visões de Santa Juliana de Cornillon, que ansiava por uma celebração dedicada ao Santíssimo Sacramento. Em 1264, o Papa Urbano IV estendeu a festa a toda a Igreja, após o Milagre de Bolsena, onde um sacerdote testemunhou sangue emanando da Hóstia consagrada. A procissão eucarística, realizada após a Missa, tornou-se uma prática comum a partir do século XIV, com indulgências concedidas pelos papas da época. A solene celebração, estabelecida formalmente pelo Concílio de Trento, permanece uma manifestação de fé e devoção, levando o Santíssimo Sacramento às ruas com reverência e adoração. “Que o Corpo e o Sangue de Cristo sejam para cada um de vocês presença e apoio em meio às dificuldades, sublime conforto no sofrimento de cada dia e garantia de ressurreição eterna" - Papa Francisco Quando é o Corpus Christi? Neste ano, o Corpus Christi está agendado para o dia 30 de maio, quinta-feira. Esta data é tradicionalmente observada 60 dias após a Páscoa e sempre cai na primeira quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade.

O que é ponto facultativo?

De acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), durante os feriados nacionais, os trabalhadores de todas as áreas são dispensados do trabalho. O artigo 70 da legislação proíbe expressamente o trabalho em dias feriados nacionais e religiosos, exceto para os funcionários de setores essenciais, como os da área da saúde.

Os pontos facultativos geralmente ocorrem em datas próximas aos feriados durante a semana e, em muitos casos, são utilizados para emendar o descanso. No setor público, a decisão sobre a realização do expediente durante esses dias fica a critério da instituição. Já nas empresas privadas, a concessão de folga aos funcionários é uma possibilidade. No entanto, se um empregado precisar trabalhar em um dia facultativo, ele estará sujeito ao regime padrão de trabalho, sem direito a horas extras ou outros benefícios especiais, como ocorre nos finais de semana e feriados.