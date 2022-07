Copa do Brasil: confrontos das quartas de final definidos; veja resultado

A CBF realizou nesta terça-feira, 19, o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2022. Após o encerramento das oitavas no início do mês, os quatro jogos da próxima etapa da competição estão definidos.

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano receberá R$ 60 milhões, um aumento de R$ 4 milhões em relação à última edição. Somando as fases anteriores, o vencedor pode embolsar um total de R$ 80 milhões.

Nesta fase, como determina o regulamento da competição, não há separação por grupos. Todos os oito times ficaram no mesmo pote.

Veja os confrontos da quartas de final da Copa do Brasil 2022

1.Atlético-GO x Corinthians*

2.Fortaleza x Fluminense*

3.São Paulo x América-MG*

4.Flamengo x Athletico-PR*

*Time joga a segunda partida em casa.

Veja o chaveamento da Copa do Brasil 2022

Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2

Vencedor do jogo 3 x Vencedor do jogo 4

Que dia começa as quartas de final da Copa do Brasil

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil serão nas semanas de 27 de julho e 17 de agosto.

Premiação da Copa do Brasil 2022 por fase

Primeira fase: R$ 1,27 milhão

Segunda fase: R$ 1,5 milhão

Terceira fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

LEIA TAMBÉM: Álbum da Copa do Mundo tem data de lançamento e preço revelados; veja os valores