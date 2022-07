Jogos de futebol hoje, domingo, 24; onde assistir ao vivo e horários

Times do topo da tabela do Brasileirão Série A em campo e enceramento da primeira rodada do segundo turno da Série B são destaques do domingo de futebol.

O Palmeiras, líder do campeonato Brasileiro, encara o Internacional em casa. Campeão do primeiro turno da competição de forma antecipada, o Verdão busca a vitória para ampliar a vantagem para os concorrentes. Já o time gaúcho quer os três pontos para retomar as duas posições que perdeu na última rodada. Os comandados de Mano Menezes vem de dois empates.

O posto de jogão da rodada está reservado para Corinthians e Atlético-MG. O Timão está na segunda posição e o Galo na terceira colocação. Os dois times têm 32 pontos. Os times chegam para a partida com ambientes diferentes. Enquanto o time paulista chega empolgado com a volta de jogadores importantes, o Atlético teve o seu treinador demitido após empate contra o Cuiabá.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

11h - Avaí x Flamengo - Premiere

- Premiere 16h - Fluminense x Red Bull Bragantino - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 16h - Palmeiras x Internacional - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 16h - Juventude x Ceará - Premiere

- Premiere 18h - Atlético-MG x Corinthians - Premiere

- Premiere 18h - Atlético-GO x América-MG - Premiere

- Premiere 19h - Fortaleza x Santos - Premiere

Brasileirão Série B

11h - Guarani x Brusque - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

15h - Altos-PI x Campinense-PB - TV NSports

- 17h - Ferroviário-CE x Vitória - DAZN

- DAZN 19h - Botafogo-PB x Remo - DAZN

Brasileirão Série D

12h - Operário-VG x Pouso Alegre - InStat TV

- InStat TV 15h - Nova Venécia x Brasiliense - InStat TV

- InStat TV 16h - Jacuipense x América-RN - InStat TV

- InStat TV 16h - Santa Cruz x Retrô - InStat TV

- InStat TV 16h - Pacajus x Rio Branco-AC - InStat TV

- InStat TV 16h - Oeste x Caxias - InStat TV

- InStat TV 16h30 - Costa Rica x Bahia de Feira - InStat TV

Campeonato Argentino

15h30 - Aldosivi x River Plate - ESPN 3

- ESPN 3 20h30 - Boca Juniors x Estudiantes - ESPN

