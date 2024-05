Enchentes no RS: cidade gaúcha registra primeira morte por leptospirose

A morte de Eldo Gross, de 67 anos, foi registrada na sexta-feira, segundo a Secretaria municipal de Saúde de Travesseiro. Ele deu entrada no Hospital Municipal Marques de Souza, no município vizinho Marques de Souza, na última terça-feira e foi transferido para o Hospital Bruno Born, em Lajeado, na quinta-feira para internação em UTI. A morte foi confirmada na sexta-feira e o corpo foi enterrado no cemitério da cidade no sábado.

O caso também foi confirmado pela Secretaria estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, que na tarde desta segunda-feira divulgou o resultado nas redes sociais. Em uma postagem, informou que o Laboratório Central gaúcho concluiu a avaliação do material por coleta de sangue. Leptospirose causada pelas enchentes

De acordo com o secretário de Saúde, Júnior Weizenmann, a contaminação e a morte pela doença é decorrente dos temporais fortes que atingem o estado, e a região do Vale do Taquari foi uma das mais afetadas.

"A casa deles foi inundada e eles ficaram debaixo d'água. Perderam o que tinham dentro da casa e se molharam ainda mais tentando tirar alguns itens. E os sintomas começaram a aparecer uma semana após o alagamento", conta o secretário sobre o caso de Gross, morador de Barra do Fão.

Além dele, há outros três casos confirmados de leptospirose sendo investigados pelo município, que já notificou o governo do estado. Os três são integrantes de uma mesma família que moram na Linha Cairu. Um pai e duas filhas foram diagnosticados com a doença entre quinta e sexta da semana passada, mas os três estão estáveis. O pai está internado para monitoramento no Hospital Marques de Souza, enquanto as duas filhas são acompanhadas pela atenção primária.