Guia Michelin: 21 restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo ganham estrelas; confira

Após quatro anos sem edições no Brasil, o Guia Michelin anunciou os restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro que configuram a lista de 2024. O evento aconteceu na noite de hoje, 20, com uma cerimônia no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Estão na lista 21 restaurantes, sendo sete novos. Nenhuma casa foi contemplada com três estrelas, premiação máxima. Confira.

Duas estrelas

D.O.M. (SP)

Evvai (SP)

Lasai (RJ)

Oteque (RJ)

ORO (RJ)

Tuju (SP)

Uma estrela

Cipriani (RJ)

Fame Osteria (SP)*

Huto (SP)

Jun Sakamoto (SP)

Kan Suke (SP)

Kazuo (SP)*

Kinoshita (SP)

Kuro (SP)*

Maní (SP)

Mee (RJ)

Murakami (SP)*

Oizumi Sushi (SP)*

Picchi (SP)

San Omakase (RJ)*

Tangará Jean-Georges (SP)*

*Novos restaurantes na lista.

Estrela Verde

Três restaurantes paulistanos foram reconhecidos por suas práticas sustentáveis: TUJU, A Casa do Porco e Corrutela.

Prêmios especiais e Bib Gourmand

A sommelière Maíra Freire, do Lasai, foi escolhida como Melhor Sommelier do país.

Ainda foram anunciados os restaurantes da categoria Bib Gourmand, que reconhece restaurantes de boa qualidade e bom preço. A lista de 2024 conta com 37 restaurantes, sendo 12 novos.

Novos restaurantes: