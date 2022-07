Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje, domingo, 24; veja horário

O Santos visita o Fortaleza neste domingo, 24, às 19h, no estádio do Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.

Na estreia do técnico Lisca, o Santos busca os três pontos fora de casa para colar no G6. O time venceu na última rodada e ganhou uma posição. O Peixe tem 25 pontos na 9ª posição. Já o Fortaleza quer se recuperar no campeonato. Após passar todo o primeiro turno na zona de rebaixamento, o time cearense precisa vencer em casa para deixar as últimas posições. Mesmo que vença a partida, o Leão irá continuar entre os quatros últimos colocados. O histórico em casa é favorável para o Fortaleza. A última derrota do time em casa para o Santos foi em 1984. Desde então, os clubes se enfrentaram cinco vezes no Ceará, com três empates e dois triunfos do Fortaleza. Além disso, os últimos seis jogos não animam os torcedores santistas. Foram duas vitórias do Fortaleza, uma do Santos e três empates. LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 24; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Santos contra o Fortaleza

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Alex Nascimento, Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Rodrigo Fernández e Léo Baptistão; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga



Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos

O jogo deste domingo às 19h entre Fortaleza x Santos terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Santos

01/08 - Santos x Fluminense - Brasileirão Série A

08/08 - Coritiba x Santos - Brasileirão Série A

