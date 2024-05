Receita Federal autoriza a Temu a operar no Remessa Conforme e vender para o Brasil

O novo e-commerce foi lançado fora da China primeiro nos Estados Unidos. Em seguida, ele teve estreia no Reino Unido e agora já está tomando espaço em diversos países.

O movimento para a empresa entrar no mercado on-line brasileiro se concretiza com o pedido para entrar no Remessa Conforme. Em vigor desde agosto de 2023, o programa do Ministério da Fazenda funciona por adesão. As empresas que participam tem o Imposto de Importação para compras de até US$ 50 zerado — antes, era de 60%.

Impostos