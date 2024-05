GTA VI (finalmente) ganha data de lançamento; veja detalhes

A Take-Two (2K) anunciou que o esperado GTA VI será lançado do outono de 2025 no hemisfério norte. No relatório de ganhos do quarto trimestre de 2024, a empresa declarou quando os jogadores podem esperar a próxima entrada na série GTA. O que antes era um ano nebuloso de 2025 para Grand Theft Auto VI agora é um “outono de 2025” mais específico, mas ainda um tanto vago.

Em outras notícias relacionadas ao GTA, a empresa informou que a última versão do game (GTA V) vendeu 200 milhões de cópias, um feito impressionante que torna o jogo o segundo título mais vendido de todos os tempos, mas ainda 100 milhões de cópias a menos que o jogo número um, Minecraft.

A Take-Two relatou reservas fiscais de US$ 1,35 bilhão (aproximadamente R$ 6,9 bilhões) no quarto trimestre, acima das previsões dos analistas, em parte devido à força de seus títulos Grand Theft Auto, bem como de seu jogo NBA 2K23.

Além do trailer (que acabou vazado nas redes sociais cedo), a Rockstar não compartilhou mais detalhes sobre o lançamento do jogo mais esperado desta década. Também há rumores de que o estúdio está planejando o lançamento do Red Dead Redemption original para PC, mas até agora também não há nenhuma palavra sobre isso.

A mudança na previsão reflete um estreitamento da janela em que a divisão Rockstar Games da Take-Two espera lançar o título. Anteriormente, a Rockstar havia dito que o jogo seria lançado no calendário de 2025. O ano fiscal da Take-Two termina em março.

Demissões na produtora

O chefe da Take-Two também abordou as recentes demissões feitas na empresa – e em toda a indústria de jogos em geral – dizendo que não prevê mais cortes.

“Sentimos que estamos em uma posição muito boa agora”, disse Zelnick. “Tivemos três programas de redução de custos recentemente: um programa de US$ 100 milhões, que ultrapassamos como parte da integração da Zynga em 2022, um programa de US$ 50 milhões, que ultrapassamos, e agora, mais recentemente, um programa de US$ 165 milhões. programa de contenção de custos e redução real de custos. Nossa estratégia tripartida é sermos a empresa mais criativa, mais eficiente e mais inovadora no ramo de entretenimento. Nem sempre chegamos lá, mas certamente tentamos. Isto coloca-nos numa posição muito sólida do ponto de vista da eficiência.

Zelnick diz que espera que a Take-Two feche a aquisição da Gearbox “relativamente em breve”, o que trará o desenvolvedor de “Borderlands” e “Tiny Tina’s Wonderland” para a editora de franquias 2K. Ele também prevê um crescimento sequencial da receita da Take-Two nos anos fiscais de 2025, 2026 e 2027.