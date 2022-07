Álbum da Copa do Mundo no Catar: quanto é preciso gastar para completar

A Panini divulgou nesta semana os preços do álbum oficial da Copa do Mundo do Catar e dos pacotes de figurinhas. A empresa irá disponibilizar o produto a partir do dia 15 de agosto e a pré-venda já foi iniciada no site.

Os pacotes com cinco figurinhas vão custar R$ 4. Na Copa de 2018 o valor do envelope foi de R$ 2. O álbum na versão tradicional será R$ 12 e na versão capa duro custará R$ 44,90.

LEIA TAMBÉM: Copa do Mundo deve gerar 'boom' de ações comerciais e de marketing

Lançado pela primeira vez na Copa do Mundo do México em 1970, o álbum oficial do campeonato é febre entre os torcedores e causa frenesi de troca de figurinhas.

O álbum da Copa do Mundo é comercializado em mais de 150 países. A Panini, empresa responsável pela elaboração, produz a edição de 2022 junto à Fifa para definir a identidade visual das páginas e das figurinhas. Veja tudo que já sabemos sobre o álbum do Mundial do Catar.

Com o anúncio, fãs do futebol já estão sentindo o clima da Copa. Apesar da animação, os colecionadores devem estar se perguntando quanto dinheiro será gasto para completar o álbum do Mundial de 2022.

Segundo a fabricante, o álbum terá 670 figurinhas, sendo 50 especiais e 80 raros. O valor mínimo para completar o álbum é de R$ 536. A pessoa precisaria comprar 134 pacotes e teria 670 figurinhas. Para essa conta fechar o colecionador não poderá receber nenhuma figurinha repetida. A troca com amigos pode ajudar nesse processo, mas prepare o seu bolso para gastar bem mais de R$ 540 para ter o seu álbum completo.

LEIA TAMBÉM:

Palco da final da Copa do Catar, estádio de Lusail receberá primeiro jogo em agosto